خبير اقتصادي: رفع سعر الفائدة يؤدي إلى تقليل الطلب على الذهب بالأسواق

جاء قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الخميس، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.75%، وهذا القرار خالف التوقعات بتثبيت سعر الصرف، وبذلك من النتائج المترتبة عليه هو التأثير وبقوة على سعر الذهب محليا فى السوق المصرى.

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السيد خضر، فيتو

رفع سعر الفائدة بالمركزي يؤدي الى تقليل الطلب على الذهب وهبوط أسعاره محليا

وقال السيد خضر الخبير الاقتصادي، محللا تأثير هذا القرار على أسعار الذهب محليا: رفع معدل الفائدة في البنك المركزي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على قيمة الدولار والذهب وعندما يرتفع معدل الفائدة، يزيد تكلفة الاقتراض، وهذا يؤدي إلى تقليل الإنفاق والاستثمار، وبالتالي يتباطأ الاقتصاد.

وتابع أنه بالنسبة للذهب، فإن رفع معدل الفائدة يمكن أن يؤدي إلى تقليل الطلب على الذهب، حيث يمكن أن يصبح الاستثمار في السندات الأمريكية أكثر جاذبية، وعلى الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 2023. وفي المقابل، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي.

الجدير بالذكر أنه تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة وفي ذات الوقت، ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.