الأربعاء 02 أغسطس 2023
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اقتصاد

خبير: البورصة تشهد تقلبات بحركة التعاملات وانطلاقة في المؤشرات بعد تجاوز النقطة 18200

محمد عبد الحليم،
محمد عبد الحليم، فيتو

بختام تعاملات أمس، تباينت مؤشرات البورصة، أول أيام التداول في شهر أغسطس، حيث خسر رأس المال السوقي نحو 3 مليارات جنيه، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 17514 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 21226 نقطة.

بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3536 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 5216 نقطة. 

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اقرأ التالي: البورصة تخسر 3 مليارات جنيه في ختام تعاملات بداية أغسطس

 

محمد عبدالحليم: أغسطس يشهد تقلبات في حركة التعاملات وانطلاقة في المؤشرات بعد تجاوز النقطة 18200

ومن جانبه قال محمد عبد الحليم خبير أسواق المال في تصريحات لـ "فيتو": إن السوق المصري يشهد حركة تداولات متقلبة بسبب خبر البنك المركزي أو بمعنى أدق انتظارًا لخبر البنك المركزي المصري والفصل في أمر سعر الفائدة.

وأضاف: "المؤشرات في اتجاه صاعد ولكن بشكل طفيف وغير وغير ملموس فالسوق لا يشهد أفضل أداء له، ونتحرك بشكل عرضي عند 17730 نقطة، وبمجرد تخطى 18200 نقطة سيتم تحديد الاتجاه العام للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية هذا الشهر".

 

تداولات جلسة أمس الأخير من يوليو

وارتفعت  مؤشرات البورصة في ختام  تعاملات، الإثنين، آخر جلسات شهر يوليو، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.190 تريليون جنيه، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% عند مستوى 17595 نقطة، وصعد   مؤشر "إيجي إكس 50" عند مستوى 3190 نقطة. 

 

تداولات الأحد قبل الأخير من يوليو 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام التداولات،  الأحد الماضي، أول تداولات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.189 تريليون جنيه، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% عند مستوى 17554 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.16% عند مستوى 3167 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04%  عند مستوى 3517 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% عند مستوى 5192 نقطة.

 

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