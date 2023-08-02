خبير يوضح أثر تقرير الوظائف الأمريكية على أداء مؤشرات البورصة

اختتمت حركة تعاملات البورصة الامريكية بتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكية وأرباح كبرى للشركات أواخر الأسبوع الجاري مع ‏استمرار صدور نتائج الأعمال لتلك الشركات عن الربع الثاني من العام الجارى .

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محمد حسين، خبير أسواق المال

محمد حسين: البورصة الامريكية تنتظر تقرير الوظائف الامركية وذلك اثر على أداء المؤشرات تباعا

قال محمد حسين خبير أسواق المال لـ " فيتو ": ان البورصة الامريكية تنتظر تقرير الوظائف الأمركية وذلك أثر على اداء المؤشرات تباعا، وقبلها كان الفيدرالى قد اتخذ قرار رفع اسعار الفائدة بحوالى 25 نقطة أساس، وهو الأمر الذى جاء بالسلب على المؤشر بختام تعاملات أمس الثلاثاء.

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وأضاف حسين قائلا: هناك صعود صعد بمؤشر داو جونز بنسبة 71.15 نقطة، وذلك يعادل ما يقارب الـ 0.2%، إلى 35,630.68 نقطة، مشيرا الى ان المؤشرات بالبورصة المصرية تنتظر الفرصة المناسبة للصعود لتعويض الخسائر المتتالية الايام الماضية.

الجدير بالذكر تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 12.23 نقطة، وذلك يعادل ما يقارب الـ 0.27 %، إلى 4,576.73 نقطة، وهبط مؤشر ناسداك المركب بنحو 62.11 نقطة، بما يعادل 0.43%، إلى 14,283.91 نقطة، وخلال شهر يوليو الماضى حقق سهم الداو جونز مكاسب شهرية بنسبة 3.4%، وسجل إستاندر آند بورز 500 مكاسب شهرية بنحو 3.1%، في حين بلغت المكاسب الشهرية لمؤشر ‏ناسداك 4.1%.

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تداولات جانبية وجنى أرباح، التحليل الفنى للمؤشر الأمريكى داو جونز

ستمر سعر المؤشر الأمريكى فى تقديمه تداولات جانبية نظرا لقلة العزم الإيجابي محاولا جني بعض الأرباح الإضافية بوصولة لمستوي 35335 نقطة ليحافظ بشكل عام على ثباته الإيجابي فوق الدعم الإضافي المستقر عند 35100، كما تأثرت التداولات بسيطرة الميل الجانبي للفترة الحالية لحين نجاح السعر باكتسابه للعزم الإضافي ليمكنه ذلك من تفعيل الاتجاه الايجابى ليستهدف بشكل أولي لمستوى 35700 ومن ثم ملامسته لمقاومة القناة الصاعدة الممتدة حاليا نحو 36020 تقريبا.

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نحليل المؤشر الامريكى داو جونز لتداولات الاسبوع الماضى، فيتو