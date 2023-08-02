خبير يوضح أثر تقرير الوظائف الأمريكية على أداء مؤشرات البورصة
اختتمت حركة تعاملات البورصة الامريكية بتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكية وأرباح كبرى للشركات أواخر الأسبوع الجاري مع استمرار صدور نتائج الأعمال لتلك الشركات عن الربع الثاني من العام الجارى .
اقرأ التالى: التحليل الفنى لمؤشرات البورصة المصرية بتعاملات اليوم 2-8-2023
محمد حسين: البورصة الامريكية تنتظر تقرير الوظائف الامركية وذلك اثر على أداء المؤشرات تباعا
قال محمد حسين خبير أسواق المال لـ " فيتو ": ان البورصة الامريكية تنتظر تقرير الوظائف الأمركية وذلك أثر على اداء المؤشرات تباعا، وقبلها كان الفيدرالى قد اتخذ قرار رفع اسعار الفائدة بحوالى 25 نقطة أساس، وهو الأمر الذى جاء بالسلب على المؤشر بختام تعاملات أمس الثلاثاء.
وأضاف حسين قائلا: هناك صعود صعد بمؤشر داو جونز بنسبة 71.15 نقطة، وذلك يعادل ما يقارب الـ 0.2%، إلى 35,630.68 نقطة، مشيرا الى ان المؤشرات بالبورصة المصرية تنتظر الفرصة المناسبة للصعود لتعويض الخسائر المتتالية الايام الماضية.
الجدير بالذكر تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 12.23 نقطة، وذلك يعادل ما يقارب الـ 0.27 %، إلى 4,576.73 نقطة، وهبط مؤشر ناسداك المركب بنحو 62.11 نقطة، بما يعادل 0.43%، إلى 14,283.91 نقطة، وخلال شهر يوليو الماضى حقق سهم الداو جونز مكاسب شهرية بنسبة 3.4%، وسجل إستاندر آند بورز 500 مكاسب شهرية بنحو 3.1%، في حين بلغت المكاسب الشهرية لمؤشر ناسداك 4.1%.
اقرأ التالى: خبير: مؤشر داو جونز الأمريكي يحقق مكاسب بعد رفع الفائدة
تداولات جانبية وجنى أرباح، التحليل الفنى للمؤشر الأمريكى داو جونز
ستمر سعر المؤشر الأمريكى فى تقديمه تداولات جانبية نظرا لقلة العزم الإيجابي محاولا جني بعض الأرباح الإضافية بوصولة لمستوي 35335 نقطة ليحافظ بشكل عام على ثباته الإيجابي فوق الدعم الإضافي المستقر عند 35100، كما تأثرت التداولات بسيطرة الميل الجانبي للفترة الحالية لحين نجاح السعر باكتسابه للعزم الإضافي ليمكنه ذلك من تفعيل الاتجاه الايجابى ليستهدف بشكل أولي لمستوى 35700 ومن ثم ملامسته لمقاومة القناة الصاعدة الممتدة حاليا نحو 36020 تقريبا.
اقرأ التالى: قرار الفيدرالي برفع الفائدة متوقع ولن يؤثر على حركة التداولات بالبورصة
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أخر أخبار البورصة المصرية لحظة بلحظة، ومتابعة دورية لأخر المستجدات والأحداث الخاصة بالبورصات العربية والعالمية،واخبار المؤشرات وتطوراتها للبورصة المصرية، المؤشر الرئيسى EGX 30، ومؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70، وتغطية لأخر أخبار الاكتتابات والافصاحات والتحليلات الفنية والمالية اليومية، كما تقدم فيتو تحليلا فنيا لأبرز وأهم التطورات العالمية والمحلية لــمؤشرات الذهب ، ومؤشرات الذهب العالمية لحظة بلحظة، ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة وأخبار الحوادث .