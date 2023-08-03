الجمعة 04 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

بعد إثارة الجدل، المنتج محمد محسن يستخدم الذكاء الاصطناعي في فيلم "قبعة الزمن"

المنتج محمد محسن،
المنتج محمد محسن، فيتو

الذكاء الاصطناعي، كشف المنتج السينمائي محمد محسن، عن استخدامه تقنية الذكاء الاصطناعي في فيلمه السينمائي الجديد بعنوان "قبعة الزمن"، يأتي هذا بعدما أثار الملحن والمطرب عمرو مصطفى الجدل بشأن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في أغاني أم كلثوم والمطربين القدامى.

 

فيلم البطة الصفراء

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية:"فيلم “قبعة الزمن” يأتي بعد نجاح إنتاج فيلم"البطة الصفراء" الذي من المقرر عرضه في أغسطس الجاري، والذي تدور أحداثه حول دكتور جامعي منغلق علي نفسه ولكنه يورط بالسرقة والتعاون مع عصابة تسمى بالبطة الصفراء ودخوله في مغامرات ومفارقات كوميدية.

 

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أعمال سينمائية كوميدية

ولفت: الفترة الحالية هناك ضرورة لتنشيط الأعمال السينمائية ذات الطابع الكوميدي، وفيلم "قبعة الزمن" يصحب المشاهد الي سياق كوميدي ممتع.

 

أبطال فيلم قبعة الزمن

وأشار إلي أن فيلم “قبعة الزمن” يضم فريق عمل نخبة من الفنانين الاستعراضيين محمد عبد الرحمن وكريم عبد العزيز ومحمود كريم عبد العزيز أدوارًا استثنائية تتنوع بين الكوميديا والفانتازيا.

 

تجربة جديدة في عالم الذكاء الاصطناعي

وأوضح: "قبعة الزمن" تجربة سينمائية فريدة من نوعها، حيث سيتم استخدام التقنيات المتطورة في الذكاء الاصطناعي لتحقيق تجربة مشاهدة ممتعة ومميزة، ولتحسين جودة الفيلم وتحقيق تأثيرات بصرية مبتكرة.

شاهد بوسترات أبطال فيلم البطة الصفرا

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موعد الانتهاء من تصوير الفيلم

ولفت إلى أنه من المقرر أن ينتهي فريق العمل من تصوير الفيلم وإنتاجه في صيف سنة 2024، ومن المتوقع أن يكون إصدار الفيلم حدثًا مهمًا في عالم السينما. 

 

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