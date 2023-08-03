الخميس 03 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الحكومة تكشف حقيقة مد التسجيل لطلاب الثانوية العامة في اختبارات القدرات

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة،فيتو

تنسيق الجامعات 2023،  رصد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء تداول أنباء بشأن إصدار قرار بمد التسجيل لطلاب شهادة الثانوية العامة في اختبارات القدرات لفترة جديدة، وبالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التعليم العالي أنه لا صحة لمد التسجيل لطلاب شهادة الثانوية العامة في اختبارات القدرات لفترة جديدة، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن الموعد النهائي لطلاب شهادة الثانوية العامة 2022/2023 لتسجيل اختبارات القدرات للكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، هو اليوم 3 أغسطس 2023، دون وجود أي نية لمد التسجيل لفترة جديدة، حيث يتم التسجيل بتلك الاختبارات على موقع التنسيق الإلكتروني عبر هذا الرابط

وناشدت وزارة التعليم العالي الطلاب وأولياء الأمور سرعة التسجيل والتقدم لاختبارات القدرات عبر الموقع الإلكتروني، مع عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة.

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وقالت الوزارة: تتمثل الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2023/2024 في (كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة) - كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف) - كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية جامعة المنيا - كليات التربية الرياضية - كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية) - شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة - شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس) - كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس).

 

الحكومة تكشف حقيقة مد التسجيل لطلاب الثانوية العامة في اختبارات القدرات 

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

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