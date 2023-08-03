شبانة يوجه رسالة لـ أوسوريو وجماهير الزمالك قبل مواجهة النصر بالبطولة العربية

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن خروج الزمالك من البطولة العربية سيكون أمرًا صعبًا للغاية على الجماهير، مطالبًا اللاعبين والجهاز الفني بضرورة تلافي الأخطاء التي حدثت أمام الشباب وعدم تكرارها في مواجهة النصر السعودي اليوم.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الزمالك سيواجه فريق صعب يمتلئ بالنجوم وآخرهم المنضم حديثًا ساديو ماني بخلاف بروزفيتش ورونالدو، ويجب أن يتدارك اللاعبين الأخطاء التي سقطوا فيها خلال المواجهات السابقة".

Advertisements

وأضاف: "أوسوريو يجب أن يلعب بشكل تكتيكي صحيح، وأن يضيق المساحات على لاعبي النصر، في ظل تأكد مشاركة ساديو ماني بخلاف العناصر الأخرى المميزة في الفريق السعودي".

وأكمل: "فريق النصر لديه عناصر مميزة وقادرة على استغلال المساحات مثل رونالدو وتاليسكا وساديو ماني، المباراة صعبة جدًّا".

وواصل: "من أسباب خسارة الزمالك أمام الشباب حالة التوتر التي ظهرت عليها، وكانت هناك حالة غضب ضد عمرو السيسي لاعب الفريق، بل وتم تهديده بإمكانية رحيله لو استمر على الأداء الذي يقدمه، وكذلك العصبية الزائدة في الملعب".

وأكد: "المباراة صعبة للغاية، والزمالك في حاجة لوجود جماهيره، خصوصًا أن جمهور نادي النصر سيتواجد بكثافة لمؤازرة الفريق، وعلى أوسوريو اختيار الطريقة المناسبة لتلك المباراة".

وأتم: "لدي قناعة بأن الزمالك يضم عناصر مميزة في كل الخطوط، ونتمنى أن يستطيع الزمالك الفوز في هذه المباراة".

موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية

تنطلق مباراة الزمالك والنصر السعودي اليوم الخميس في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر السعودي

تنقل مباراة الزمالك والنصر السعودي عبر قنوات SSC السعودية الناقل الحصري للبطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”.

وحقق فريق الشباب السعودي الفوز بهدف نظيف على حساب الزمالك في المباراة التي أقيمت على إستاد مدينة الملك فهد بالطائف في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وفي نفس الجولة حقق فريق النصر الفوز على نظيره الاتحاد المنستيري بنتيجة 4-1.

وفي السطور التالية نستعرض ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية قبل الجولة الختامية في دور المجموعات.

النصر السعودي

ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية

النصر (4 نقاط من مبارتين) الشباب (4 نقاط من مبارتين) الزمالك (3 نقاط من مبارتين) الاتحاد المنستيري (بدون نقاط من مبارتين)

وفي الجولة الثالثة والأخيرة يواجه الشباب نظيره الاتحاد المنستيري في الجولة الختامية بينما يلاقي الزمالك فريق النصر السعودي.

تشكيل النصر المتوقع أمام الزمالك

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، عبد الله مادو، أليكس تيليس.

خط الوسط: بروزوفيتش وسيكو فوفانا وخالد الغنام.

في خط الهجوم: تاليسكا، رونالدو، ساديو ماني.

ومن الممكن أن يبدأ عبد الرحمن غريب في التشكيل الأساسي على أن يشارك ساديو ماني في الشوط الثاني.

جوائز البطولة العربية

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد كشف عن جوائز البطولة والتي تبلغ 10 ملايين دولار، حيث سينال الفائز باللقب 6 ملايين دولار، ووصيفه على 2.5 مليون دولار.

وجاءت تفاصيل الجوائز المالية للبطولة العربية كالتالي:

البطل: 6 ملايين دولار.

الوصيف: 2.5 مليون دولار.

نصف النهائي: 200 ألف دولار للفريق الخاسر.

ربع النهائي: 150 ألف دولار للفريق الخاسر.

المجموعات: 100 ألف دولار للفريق الخاسر.

الدورين الأول والثاني: النادي المستضيف يحصل على عوائد التذاكر، و20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.