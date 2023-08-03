مفاجأة صادمة لأندية دوري المحترفين بشأن قسمة عائد بيع المسابقة

دوري المحترفين، فجر رمضان إبراهيم عضو مجلس إدارة نادي مصر للتأمين، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن قيمة العرض الذي تلقاه اتحاد الكرة لبيع حقوق الرعاية الخاصة بتسويق دوري المحترفين “القسم الأول ب” وهي البطولة المستحدثة المقرر إنطلاقها في الموسم الكروي الجديد 2023 - 2024.

مبلغ ضعيف

وقال عضو مجلس إدارة نادي مصر للتأمين في تصريحت خاصة لفيتو، إن اتحاد الكرة أبلغ أندية الجمعية العمومية أنه تلقى الأسبوع الماضي عرضا لشراء مسابقة دوري المحترفين مقابل 5 مليون جنيه فقط، في حين أن مجلس إدارة اتحاد الكرة أبلغهم مع بداية أزمة دوري المحترفين أنه لن يقبل أن يبع حقوق الرعاية الخاصة بالبطولة بأقل من 100 مليون جنيه وأن كل نادي سيحصل على 3،5 مليون جنيه حصته في عائدات بيع المسابقة.

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عمومية أندية اتحاد الكرة لإلغاء دوري المحترفين

وكان عدد ليس قليلا من الأندية (37 ناديا) من أندية القسمين الثاني والثالث أصرت على التواجد بمقر اتحاد الكرة وإقامة جمعية عمومية غير عادية، للتصويت على إقامة دوري المحترفين في الموسم المقبل من عدمه.

اكتمال النصاب القانوني

وقامت الأندية بالتسجيل في محضر الحضور من أجل إقامة جمعية عمومية غير عادية للاتحاد، رغم إعلان مجلس الجبلاية واللجنة الأولمبية عدم قانونية الجمعية العمومية وإلغائها، ولكن الأندية أصرت على التواجد بمقر الجبلاية وتسجيل الحضور لاقامة عمومية غير عادية.

وبحسب عدد من مسئولي الأندية الذين حضروا الاجتماع، فقد اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية، بحضور أكثر من 31 ناديا (37 ناديًا)، في فترة التسجيل الثانية من الساعة 11 صباحا إلى الواحدة ظهرا، وبدأ الإجتماع مباشرة، وقام 36 ناديا من الحضور بالتصويت لصالح إلغاء دوري المحترفين، بينما امتنع ناد واحد عن التصويت.

عمومية اتحاد الكرة، فيتو

وحصلت فيتو على صورة من داخل اتحاد الكرة خلال تسجيل الأندية محضر الجمعية العمومية.

اشتعلت الأزمة بين اتحاد الكرة وأندية القسمين الثاني والثالث، بعد قرار الأول بإلغاء الجمعية العمومية غير العادية للجبلاية والتي كان مقررا لها اليوم الثلاثاء، لإلغاء تطبيق دوري المحترفين.

انسحاب وليد العطار من الاجتماع

كان وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري قد استقبل ممثلي أندية الجمعية العمومية صباح اليوم، وتحدث معهم كثيرا، إلا أنه عندما أعلن ممثلو اللجنة المكلفة بإدارة الاجتماع بدء عملية التصويت لإلغاء دوري المحترفين، قام وليد العطار بجمع أوراقه وانسحب من الجلسة، في إشارة واحدة إلى عدم اعتراف اتحاد الكرة بقرار الجمعية العمومية، وإصرار مجلس الجبلاية على تطبيق دوري المحترفين مع انطلاقة الموسم الجديد رغما عن الأندية.

عدم تسويق دوري المحترفين

إصرار أندية الجمعية العمومية على إلغاء دوري المحترفين، وعدم تطبيقه في الموسم المقبل، يأتي من منطلق أن اتحاد الكرة لم يقدم حتى الآن أي تصور بشأن نجاحه في تسويق دوري المحترفين في الموسم المقبل، ولم يكشف عن العائدات المادية التي يمكن أن تجنيها الأندية من تطبيق هذه البطولة الجديدة، وهو ما يعد دليلا واضحا على أن القرار لم تتم دراسته بشكل علمي من قبل مجلس الجبلاية، وبالتالي فإن فشل تجربة دوري المحترفين ستكون مسألة وقت ليس أكثر.