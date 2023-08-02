وزير الداخلية يطرد سودانيين خارج البلاد لخطورتهما على الأمن

قرر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، إبعاد سودانيين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام وخطورتهما على الأمن الداخلى.

وزارة الداخلية قـرار رقم 1216 لسنة 2023



وتضمن القرار وزارة الداخلية قـرار رقم 1216 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 4/7/2023 بشأن طلب إبعاد اثنين سودانيي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛ قـــــــــرر يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من عبد الله الزين حامد الزين (سودانى الجنسية - مواليد 1/5/2003) وهانى خوفو عيدو منون (سودانى الجنسية - مواليد 20/8/1980).

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وتضمن القرار، تكليف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

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