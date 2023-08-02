بالأسماء، وزير الداخلية يأذن لـ21 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على منح الإذن لـ 21 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وزارة الداخلية قـرار رقم 1219 لسنة 2023



تضمن القرار وزارة الداخلية قـرار رقم 1219 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرريُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم يوسف ذكى سيد على يوسف - وآخرهم يوسف خالد حسن حماد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

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أسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

1 يوسف ذكى سيد على يوسف القاهرة 26/11/1998 الكندية 2 آدم إيهاب محمد شفيق الكويت 21/12/2006 « 3 على إيهاب محمد شفيق الكويت 27/11/2004 « 4 سيف الله طارق مصطفى نيل الجيزة 8/5/1998 « 5 جورج لويز لبيب غطاس المنيا 1/10/1974 « 6 فادى جورج لويز لبيب غطاس الإسكندرية 29/8/2001 « 7 سمير مظلوم رمضان موسى الإسكندرية 2/6/1963.

« 8 سيلفانا سمير سامى سامى بطرس الإسكندرية 22/3/1975 « 9 روماريو فايز فوزى رزق عبده الإسكندرية 17/9/1995 الأمريكية 10 شريف سمير خليل إبراهيم القاهرة 8/3/1968 « 11 عمرو أحمد محمد شرقاوى محمد حسن السودان 11/5/1997 السودانية 12 أحمد محمد شرقاوى محمد السودان 2/8/1966 « 13 بافلى عاطف عازر جبرة السودان 7/8/2002 « 14 أنس محمد جبارة سليمان عبد الماجد الإمارات 9/5/2004 « 15 إسماعيل نبيل محمد حسن محمد حسين الشاعر فلسطين 17/12/2004 الفلسطينية 16 وائل مدحت سمير أحمد فهمى سوريا 26/8/1995 التونسية 17 أسماء جابر حسين حمادة حسين الإسكندرية 1/4/1989 الأردنية.

18 هبة محمود فاخر محمد هنداوى العراق 25/9/1980 البريطانية 19 ماركو عادل إسحق حنين القاهرة 16/4/1996 الأسترالية 20 جمال عبده جرجس واصف سوهاج 10/8/1980 الهولندية 21 يوسف خالد حسن حماد الغربية 28/8/2000 النمساوية.

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