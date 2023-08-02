إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

أصيب ثلاثة فلسطينيين اليوم، الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام عدة مناطق بالضفة الغربية.

اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة فلسطينيين بجروح، وصفت إحداهما بالخطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

في السياق نفسه، أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عملية اقتحام بلدة سلواد قرب رام الله.

حملة مداهمات واسعة

واقتحمت عشرات الآليات العسكرية مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، وشنت حملة مداهمات واسعة، اعتقلت خلالها ثلاثة أشقاء، بعد اقتحام منزلهم.

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن وقوع إصابات جراء إطلاق نار قرب المجمع التجاري في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس أمس الثلاثاء.

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إطلاق نار قرب المجمع التجاري في معاليه أدوميم

من جانبها، نقلت "روسيا اليوم"، عن متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية أنه "قبل وقت قصير ورد بلاغ عن حادثة إطلاق نار قرب المجمع التجاري في معاليه أدوميم.. وحسب التقارير الأولية، فإن هناك جريحين في مكان الحادث لم تعرف حالتهما بعد".

وأكد المتحدث أنه "تم تحييد الخطر"، وأن تفاصيل الحادث ستنشر في وقت لاحق.

خدمة الإسعاف الإسرائيلية

وبدورها، أفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية بوقوع 4 إصابات متوسطة جراء الحادث.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن منفذ العملية استخدم بندقية من طراز "M16"، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.

بعدها بقليل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع حصيلة الإصابات إلى 5 أشخاص، فيما قال مسعفو "نجمة داود" إنهم قدموا العلاج الطبي إلى 3 أشخاص في الثلاثينات من العمر، ونقلوا في حالة متوسطة إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فيما قدمت الإسعافات الأولية لرجلين وصفت جراحهما بالطفيفة.