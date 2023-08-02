الأربعاء 02 أغسطس 2023
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حوادث

إصابة 5 أعلى الطريق دائرى الوراق في حادث تصادم

اسعاف،فيتو
اسعاف،فيتو

أصيب 5 أشخاص إثر تعرضهم للدهس أعلى الطريق الدائرى الوراق، ونقلت سيارات الاسعاف المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم فيما ألقى القبض على سائق السيارة المتسبب فى الحادث.

 

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كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغا باصطدام سيارة بمجموعة من أشخاص فى الوراق اعلى الطريق الدائرى  ؛ وعلي الفور انتقل رجال المباحث والمرور والاسعاف الى المكان، وتبين إصابة 5 اشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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وتحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

 

 

حوادث الطرق

وبلغت حوادث السيارات على الطرق 9992 حادثة خلال عـام 2019 مقابل 8480 حادثة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪، بحسب ما أكد تقرير صادر عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب ما أكد المركزي للإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفيا عام 2019 مقابل 3087 متوفيا عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:

- بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10اّلاف نسمة.

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

-  بلغ معدل الوفيات 3.6 متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 لألف مركبة عام 2019.

- ارتفاع معدل حوادث السيارات إلى 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100 كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

العنصر البشري

وأكد التقرير أن السبب الرئيسى لحوادث السيارات إلى العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7٪، يليه عيوب فنية فى المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.

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اعلي الطريق الدائري عمليات النجدة بالجيزة سيارة تدهس 5 أشخاص غرفة عمليات النجدة بالجيزة حادث على الطريق الدائرى

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