ذكرى ميلاد الدونجوان، ما تيسر من الدور الوطني لـ رشدي أباظة وسر فشله في الوصول للعالمية

رشدى أباظة الدونجوان ونجم الشباك وفتى الشاشة الأول، حياته سلسلة من الأحداث التي أثارت جدلا وبها كثير من الحب الضائع، فهو من أصول إيطالية من ناحية الأم، وأتقن خمس لغات فى دراسته، وعضو في أشهر العائلات الأدبية والفنية فى مصر هى العائلة الأباظية، جمع بين الوسامة والموهبة الفنية والثقافة مما جعله دونجوان السينما ومعشوق السيدات.

ولد رشدي أباظة في مثل هذا اليوم عام 1927 بمدينة المنصورة بسبب كثرة تنقلات والده ضابط الشرطة إلا أنه قضى فترة شبابه في شارع رأفت بحى شبرا وشهد له أبناء الحي بالجدعنة والشهامة وأخلاق ابن البلد، وكان أحد أبطال الملاكمة والمصارعة الحرة وحقق فيها نجاحات كثيرة، ونظرا لكثرة رسوبه في شهادة الثقافة، ألحقه والده للعمل بمكتب أحد تجار الحبوب لكنه بعد عام انتقل إلى عشق رياضة البلياردو والسينما.

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اكتشاف فى صالة بلياردو

في دار سينما كوزمو عام 1948 أطل على شاشة السينما لأول مرة وجه فنان شاب أرستقراطى أصبح دنجوان السينما المصرية فيما بعد مشاركا لفاتن حمامة وماري منيب بطولة فيلم "المليونيرة الصغيرة" الذي يحمل رقم 346 فى قائمة أفلام السينما المصرية وذلك بعد ان اكتشفه المخرج كمال بركات في صالة بلياردو وعرض عليه دورا صغيرا.



فشل رشدي أباظة فى الأفلام التالية للمليونيرة الصغيرة الذي أدى فيه دور طيار وسيم، ونتيجة لفشل هذا الفيلم اتجه رشدي أباظة إلى العمل بشركة قناة السويس موظفا وأثناء عمله التقى بالمخرج الإيطالي الفريدو سندرينى الذى عرض عليه العمل معه فى فيلم " أمينة" مقابل 500 جنيه، ثم التقى بالمخرج الإيطالى فرنتشيوه واختاره لبطولة فيلم " امرأة من نار مع كاميليا " حيث تعلق بها ودخل في منافسة مع الملك فاروق على حبها، ورفضت أسرته الزواج منها وانتهت قصة الحب برحيل كاميليا محترقة في حادث طائرة.

أعمال فدائية فى منطقة القناة

بعيدا عن أنه الدونجوان الذى حطم قلوب العذارى بمغامراته العاطفية وأدواره الرومانسية فبالرغم من أنه لم يكن له اهتمام بالعمل السياسى إلا أنه ساهم في الحركة الوطنية للفدائيين في منطقة القناة قبل الثورة بتهريب السلاح إلى عمه وجيه أباظة ـ أحد أعضاء الضباط الأحرار ـ الذى كان مقيما في الإسماعيلية لتدريب الفدائيين على مواجهة الإنجليز، وكان رشدي أباظة مشاركا لتحية كاريوكا التي كان زوجا لها فكانا يقومان بتهريب السلاح من القاهرة إلى الإسماعيلية بوضعه في بطن السيارة التي تقلهما إلى الإسماعيلية والسويس بحجة تصوير الأفلام وهما في الحقيقة يقومان بعمل وطنى.



رشدى اباظة فى أحد أدوار الشر

أعاد المخرج كمال الشيخ اكتشافه من جديد في فيلم " المؤامرة " وظل بعدها يقدم أدوارا ثانوية في السينما حتى أكد نجوميته المخرج عز الدين ذو الفقار في فيلم امرأة في الطريق جاءت بعد ذلك شخصية عبد الحميد زاهر السيئ الخلق فى فيلم فى بيتنا رجل مع هنرى بركات عام 1961 الذى تحول فى النهاية الى الوطنية بفضل الروح الوطنية والغيرة على بلاده.

قاهر النساء فى الزوجة 13

أما فيلم الرجل الثانى الذى أدى فيه دور عصمت كاظم فقد وضع فيه رشدى أباظة اسمه فى مصاف النجوم مع المخرج عز الدين ذو الفقار، وفى الزوجة 13 عام 1962 قدم شخصية الدونجوان قاهر النساء فى إطار كوميدى خفيف الظل قدمه المخرج فطين عبدالوهاب مع شادية.

رشدى اباظة وسعاد حسنى فى فيلم الاخنيار

فى عام 1970 قدم مع المخرج كمال الشيخ فيلم غروب وشروق أمام سعاد حسنى وهذا الفيلم يحتل رقم 59 فى قائمة أفضل 100 فيلم فى السينما المصرية وبعدها بعام واحد قدم رشدى أباظة دور الشر الخالص مع شخصية حسين باشا شاكر فى رواية إحسان عبد القدوس "شيء فى صدرى " كتب السيناريو رأفت الميهى وأخرجه كمال الشيخ.

ليسير رشدى أباظة فى سلسلة أدوار الشر الخالص وهو يقدم دور نعيم المحتال الذى يسعى للاستيلاء على ثروة الأرملة الساذجة سناء جميل فى فيلم الشيطان والخريف عام 1972 السيناريو الوحيد لرأفت الخياط إخراج أنور الشناوى.



فى 1974 قدم فيلم أين عقلى مع المخرج عاطف سالم فكان محطة كبيرة فى دور الطبيب النفسى. وفى فيلم الطريق يتحول البطل إلى قاتل من أجل غواية امرأة وحب المال،

وكانت آخر محطاته فيلم " وصمة عار " مع أشرف فهمى، ورحل قبل استكمال فيلم الأقوياء.

فقد العالمية بسبب غروره

وكان الطريق ممهدا بعناية أمام رشدي أباظة إلى السينما العالمية، لأداء شخصية "الشريف علي" التي قدمها الممثل المصري عمر الشريف فى فيلم لورانس العرب، إلا أنه طلب منه إجراء اختبار كاميرا أولا له فرفض غرورا منه إذ كيف يختبر رشدى إباظة وهو نجم في بلده فذهب الدور إلى عمر الشريف الذى وصل الى العالمية وفقد رشدى إباظة العالمية.