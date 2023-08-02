الأعلى خلال 140 سنة، رقم قياسي للأمطار في بكين

كشف مكتب بكين للأرصاد الجوية أن كمية الأمطار التي هطلت في بكين خلال الأيام القليلة الماضية كانت الأعلى منذ 140 عاما.

وأوضح المكتب أنه ابتداء من الساعة 20:00 (بالتوقيت المحلي) من 29 يوليو الماضي حتى الساعة 07:00 من 2 أغسطس الجاري، سقطت في بكين كمية قصوى من الأمطار الغزيرة.

منطقة خزان وانجيايوان

من جانب آخر، تم تسجيل معظم هطول الأمطار – 744,8 ملم - في منطقة خزان وانجيايوان الواقعة في منطقة تشانج بينج ببكين.

وأكد المكتب أن أقدم سجلات هطول الأمطار المسجلة في بكين بالطرق الآلية تعود إلى الفترة من 23 إلى 29 يوليو عام 1883، عندما تم تسجيل 510.3 ملم من الأمطار.

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الرقم القياسي التالي لهطول الأمطار

وتم تسجيل الرقم القياسي التالي لهطول الأمطار في بكين في 23 يوليو 1891 (609 ملم)، وبعد ذلك - في 21 يوليو 2012 (541 ملم).

وأضاف: "يعني ذلك أن الحد الأقصى لهطول الأمطار على مدى الأيام القليلة الماضية تجاوز بشكل كبير الحدود القصوى في مناطق بكين التي تم تسجيلها سابقا، ليصبح الأعلى منذ بداية القياسات الآلية في بكين قبل 140 عاما.

قتلى الأمطار الغزيرة في بكين

وأشارت وسائل إعلام صينية، سابقا، إلى أن عدد قتلى الأمطار الغزيرة في بكين ارتفع إلى 11 شخصا، في حين لا يزال 27 آخرون في عداد المفقودين.

وتسببت الأمطار الغزيرة في ضرر بـ 44673 شخصا في 13 منطقة بالعاصمة الصينية.