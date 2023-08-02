واقف كالإنسان، فتح تحقيق موسع بعد تفاعل دب مع زوار حديقة حيوانات (فيديو)

اضطرت حديقة حيوانات صينية إلى التحقق من أن أحد دببتها هو حيوان بالفعل، بعدما انتشر مقطع فيديو عبر الإنترنت يظهر فيه الدب واقفا على قائمتيه الخلفيتين بما يشبه وقفة الإنسان.

دب يتفاعل مع مجموعة من زوار حديقة حيوانات

وكان قد انتشر في الأيام الأخيرة عبر مواقع التواصل في الصين، مقطع فيديو يظهر دبا وهو يتفاعل مع مجموعة من زوار حديقة حيوانات في مدينة هانجتشو (شرق).

وأبدى عدد كبير من مستخدمي الإنترنت اندهاشهم من الطريقة التي يقف فيها الدب، ومن وجود طيات على قائمتيه الخلفيتين، ما يعطي انطباعا بأنه إنسان متنكر بزي دب.

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الدب أنجيلا

وقالت حديقة الحيوانات في بيان ذي نبرة ساخرة بدا وكأن أنثى الدب المسماة "أنجيلا" كتبته "من الواضح أنكم لا تعرفون الكثير عني".

وتابع البيان "مدير الحديقة تواصل معي في الليلة الماضية بعد دوام العمل، وسألني ما إذا كنت أُظهر كسلًا ما ووجدت حيوانا بقدمين ليحل مكاني".

وأضاف "يعتقد البعض أن الطريقة التي أقف بها مشابهة جدا للبشر (...) لذا سأكررها مرة ثانية: أنا دب شمس! لست دبا بنيا!".

ويعود أصل دب الشمس إلى الغابات الاستوائية في جنوب شرق آسيا، ويتمتع بفراء أسود قصير لامع أو بني مائل إلى الأسود مع فرو برتقالي على رقبته على شكل طوق، وفقا لفرانس برس.

ودب الشمس هو أصغر أنواع الدببة في العالم، إذ يراوح طوله عموما بين المتر والـ1,40 مترا، وهو مدرج في قائمة الأنواع المعرضة للانقراض بسبب إزالة الغابات والتجارة الدولية بالحياة البرية.

ويمكن للدببة بمختلف أنواعها في جميع أنحاء العالم الوقوف والمشي على قدمين، على الرغم من أنها عادة تفضل استخدام أربعة أقدام، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وتشير الصحيفة إلى أن بعض المستخدمين الذين شككوا في الفيديو ربما كان لديهم سبب لذلك، وهو أنه يحصل أحيانا أن يرتدي عاملون أزياء على شكل حيوانات للمساعدة في تربيتها ورعايتها.

حديقة حيوان هانجتشو

وشعر الموظفون في حديقة حيوان هانجتشو، المتهمين بإيواء إنسان يرتدي زي دب الشمس، بأنهم مضطرون للرد. في 29 يوليو، دافع عامل لم يذكر اسمه عن الدب وحديقة الحيوانات أمام إحدى وسائل الإعلام الصينية في مقابلة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال: "بالطبع هو حيوان حقيقي، إنه بالتأكيد ليس شخصا متخفيا. مكاننا هو منشأة تديرها الدولة، ومثل هذه المواقف لن تحدث هنا".

وأضاف أن "بدلات الدب تكون شديدة الحرارة بحيث لا يمكن ارتداؤها في الصيف، عندما تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية. وإذا كنت سترتدي بدلة، فمن المؤكد أنك لن تستطيع تحملها لأكثر من بضع دقائق".

ويعتقد، تشارلز روبينز، مدير الأبحاث في مركز الدب بجامعة ولاية واشنطن، أن هناك نظرية تشير إلى أن الدب كان يستجدي الطعام.

وقال روبينز للصحيفة: "يبدو لي وكأنه دب الشمس. من المفترض أن الحشد كافأ الدب بالطعام لوقوفه، لذلك تعلم بسرعة كبيرة أن يفعل ذلك بالضبط".

وأشار إلى أنه "ليس من غير المعتاد أن تعتمد الدببة على أرجلها الخلفية. لدي دب أشيب يقف ويمشي بقدمين".