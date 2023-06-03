السبت 03 يونيو 2023
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حوادث

حملة أمنية بأسيوط تضبط 31 قطعة سلاح نارى و6 قضايا مخدرات

أسلحة نارية، فيتو
أسلحة نارية، فيتو

شن  قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط؛  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت جهودها عن ضبط (31) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (12 بندقية آلية – 9 بنادق خرطوش - فرد محلى - طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 23 متهما " لعدد 13 منهم معلومات جنائية").
 

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وضبط  (6) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (8 متهمين "لـ 6 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ (406) أحكام قضائية متنوعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وفي سياق آخر، فى وقت سابق شن  قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية استهدفت دائرة مركزى شرطة (سوهاج - أخميم)؛ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

وأسفرت جهودها عن ضبط (13) قطعة سلاح نارى (4 بنادق آلية – 5 بنادق خرطوش – 4 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (13 متهما).
 

 

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وضبط (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (6 متهمين).
 

وضبط تشكيل عصابى ضم (3 متهمين "لاثنين منهم معلومات جنائية") تخصص فى ارتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية، وتنفيذ 181 حكما قضائيا متنوعا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


 

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