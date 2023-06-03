السبت 03 يونيو 2023
الجريدة الورقية
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عصام كامل
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حوادث

سيولة مرورية فى محاور وطرق القاهرة والجيزة

سيولة مرورية،فيتو
سيولة مرورية،فيتو

انتظمت الحركة المرورية صباح اليوم السبت، أمام قائدي السيارات على الطرق الصحراوية والرئيسية بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة وسط تواجد خدمات الانتشار السريع لتدخل في حالة الطوارئ.

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الحالة المرورية اليوم السبت

وشهدت حركة المركبات انتظاما بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر – 15 مايو – الجلاء – كوبري عباس – كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن للمتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الاوتوستراد وصلاح سالم ونفق العروبة ونفق الأزهر.

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حالة المرور على الطرق 

كما انتظمت حركة السيارات على الطرق الصحراوية والساحلية الإسكندرية الصحراوي  والعلمين الصحراوي  والسويس الصحراوي  وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبا لأية حالة طارئة.

سيارات الإغاثة على الطرق

ووزعت الإدارة العامة للمرور  عددا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000

 

وعلى جانب آخر، رصدت  المتابعة الأمنية ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية على موقع " فيس بوك" بشأن قيام قائد سيارة "ملاكى" بقيادة السيارة برعونة وتعطيل حركة المرور بطريق الكورنيش بالإسكندرية خلال موكب زفاف وقيام إثنين من مستقلى السيارة بالجلوس خارج النافذة معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.
 

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من تحديد السيارة وقائدها (أحد الأشخاص - مقيم بالإسكندرية) وبإستدعائه قرر بأن السيارة كانت صحبة نجله (طالب - مقيم بذات العنوان).. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال قائد المركبة، وتم سحب رخصة القيادة الخاصة به وفقًا للقانون. 

 

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الاوتوستراد وصلاح سالم 15 مايو – الجلاء – كوبري عباس – كوبري الجامعة الطرق الصحراوية الحالة المرورية اليوم الخدمات المرورية

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