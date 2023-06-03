السبت 03 يونيو 2023
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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، الطماطم تسجل 4 جنيهات في سوق العبور

أسعار الخضراوات،فيتو
أسعار الخضراوات،فيتو

سجلت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم السبت 3 يونيو 2023، استقرارًا ملحوظًا دون تغير في جميع أسعار الخضار، وذلك  وفقًا للأخر تحديث للسعر في السوق، إذ سجلت الطماطم أعلى سعر لها 4 جنيهات، والبطاطس 5.5 جنيه، والليمون بسعر 15 جنيهًا، البامية 25 جنيهًا.

ولمعرفة باقي أسعار الخضار وأقل وأعلى سعر للخضروات، تنشر «فيتو» الأسعار في السطور التالية:

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت

واستقرت أسعار الطماطم لتتراوح من 2.5 إلى 4 جنيهات في سوق العبور لجملة الخضار اليوم السبت، والبطاطس بسعر يبدأ من 4 إلى 5.5 جنيه، بصل من 8 إلى 11 جنيهًا، ليمون أضاليا من 6 إلى 9 جنيهات، كوسة من 6 إلى 7 جنيهات،  جزر بدون عروش من 2.5 إلى 6.5 جنيه، الفاصوليا بسعر يبدأ من 11 إلى 13 جنيهًا.

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أسعار الفلفل والباذنجان في سوق العبور اليوم

وتراوح سعر فلفل رومي صوب من 6 إلى 9 جنيهات، فلفل رومي بلدي من 6 إلى 9 جنيهات،  فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 10 إلى 20 جنيهًا، فلفل رومي حامي بلدي من 6 إلى 8 جنيهات،   فلفل حامي بلدي من 3 إلى 8 جنيهات،  باذنجان بلدي من سعر 6 إلى 8 جنيهات،  باذنجان رومي من 5 إلى 7 جنيهات، باذنجان أبيض من 7 إلى 9 جنيهات.

أسعار الخضراوات في سوق الجملة اليوم السبت

وسجلت البامية في سوق الجملة اليوم السبت سعر يبدأ من 18 إلى 25 جنيهًا، الملوخية سعر من 4 إلى 7 جنيهات، سعر خيار صوب من 7 إلى 9 جنيهات،  لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، البطاطا سعر من 4 إلى 6 جنيهات، خيار بلدي من 5 إلى 7 جنيهات،  قلقاس من 5 إلى 9 جنيهات،  سعر الثوم من 15 إلى 19 جنيهًا، بنجر من 2 إلى 4 جنيهات، ورق عنب بناتي من 11 إلى 15 جنيهًا، كيلو كسبرة من 60 إلى 80 جنيهًا.

وعن باقي أسعار الخضار في سوق العبور اليوم السبت، تراوح سعر ورق عنب بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا، كرنب أحمر بسعر 6.5 جنيه، كرنب سلاطة بسعر 8 جنيهات، نعناع نحو 7.5 جنيه، كرتونة تحتوي على 2 كيلو عيش غراب بسعر 80 جنيهًا، بصل أخضر بسعر 6 جنيهات، كرات بسعر 7.5 جنيه، خس بسعر 6 جنيهات،  فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، قرنبيط بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، سلق بسعر 7.5 جنيه.

 تراوحت  سعر ليمون بلدي من 5 إلى 15 جنيهًا، كرتونة تحتوي على 6 كيلو قرع عسل بسعر من 18 إلى 24 جنيهًا، كيلو بقدونيس بسعر من 60 إلى 80 جنيهًا، خس كابوتشي بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، بروكلي من 5 إلى 8 جنيهات،  كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، قثاء من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو شبت بسعر من 60 إلى 80 جنيهًا، كيلو جرجير من 60 إلى 80 جنيهًا.

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