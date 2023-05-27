أسعار الخضراوات اليوم، ورق العنب يسجل 16 جنيهًا في سوق العبور

سجلت أسعار الخضراوات اليوم السبت 27 مايو 2023، في سوق العبور لجملة الخضار، استقرارًا ملحوظًا دون تغيرات في الأسعار، إذ سجلت الطماطم أعلى سعر لها بنحو 5 جنيهات، البطاطس بنحو 5.5 جنيه، بصل بنحو 13 جنيهًا، ولمعرفة باقي أسعار الخضراوات وأقل وأعلى سعر للخضار، «فيتو» تنشر الأسعار في السطور التالية:

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت

وتراوحت أسعار الطماطم من 3.5 إلى 5 جنيهات في سوق العبور لجملة الخضار اليوم السبت، فيما تراوحت البطاطس بسعر يبدأ من 4.25 إلى 5.5 جنيه، بصل من 9 إلى 13 جنيهًا، كوسة من 6 إلى 8 جنيهات، جزر أحمر من 10 إلى 12 جنيهًا، جزر بدون عروش من 2.5 إلى 6.5 جنيه، الفاصوليا سعر يبدأ من 4 إلى 7 جنيهات باذنجان رومي من 5 إلى 9 جنيهات.

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وتراوح سعر باذنجان أبيض من 4 إلى 7 جنيهات، باذنجان بلدي من 3 إلى 6 جنيهات، فلفل رومي بلدي من 5 إلى 8 جنيهات فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 15 إلى 20 جنيهًا، فلفل رومي حامي بلدي من 5 إلى 8 جنيهات، فلفل رومي صوب من 4 إلى 7 جنيهات، فلفل حامي بلدي من 5 إلى 8 جنيهات.

أسعار الخضراوات في سوق الجملة اليوم السبت

وسجلت البامية سعر يبدأ من 20 إلى 24 جنيهًا، الملوخية سعر من 5 إلى 8 جنيهات، خيار صوب من 6 إلى 8 جنيهات، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، خيار بلدي من 4 إلى 7 جنيهات، قلقاس من 5 إلى 8 جنيهات، البطاطا سعر من 4 إلى 6 جنيهات، سعر الثوم من 20 إلى 28 جنيهًا، بنجر من 2 إلى 4 جنيهات، ورق عنب بناتي من 10 إلى 16 جنيهًا.

أسعار الخضار الأخرى في سوق الجملة اليوم السبت

عن أسعار أصناف الخضار الأخرى، تراوح سعر ورق عنب بلدي من 10 إلى 16 جنيهًا، كرنب أحمر بسعر 6.5 جنيه، نعناع نحو 7.5 جنيه، بصل أخضر بسعر 6 جنيهات، كرات بسعر 7.5 جنيه، خس بسعر 6 جنيهات، قرنبيط بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، كرتونة تحتوي على 6 كيلو قرع عسل بسعر من 18 إلى 24 جنيهًا، خس كابوتشي بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو بقدونيس بسعر من 60 إلى 80 جنيهًا، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

وبلغ سعر ليمون بلدي من 5 إلى 15 جنيهًا، ليمون أضاليا بسعر من 5 إلى 10 جنيهات، سلق بسعر 7.5 جنيه، كرتونة تحتوي على 2 كيلو عيش غراب بسعر 80 جنيهًا، كرنب سلاطة بسعر 8 جنيهات، بروكلي من 5 إلى 8 جنيهات، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو شبت بسعر من 60 إلى 80 جنيهًا، كيلو جرجير من 60 إلى 80 جنيهًا، كيلو كسبرة من 60 إلى 80 جنيهًا.