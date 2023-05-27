أسعار الخضروات اليوم، البصل يستقر على 13 جنيها

أسعار الخضروات اليوم، عرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، مقطع فيديو عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت، الموافق 27 مايو 2023.

أسعار الخضروات اليوم

وسجلت أسعار الخضروات التالي:

الطماطم بـ 5 جنيهات.

البطاطس بـ 5.5 جنيه.

الخيار بـ 7 جنيهات.

البصل بـ 13 جنيها.

الكوسة بـ 8 جنيهات.

وتتوقع الغرف التجارية انتهاء ظاهرة ارتفاع أسعار البصل خلال أيام داخل الأسواق المحلية.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه خلال أسبوعين سيبدأ المحصول الجديد من البصل والثوم فى النزول إلى الأسواق.

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وأوضح نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة أن سعر البصل ارتفع نتيجة زيادة الطلب عليه فى الأسواق والاعتماد على المخزون والمحصول القديم، لكن بمجرد نزول المحاصيل الجديدة للأسواق فإن الأسعار ستتراجع.

ويبحث الكثير من المستهلكين عن أسعار البصل في سوق الجملة بالقاهرة، بعد ارتفاع أسعار البصل بصورة كبيرة فى أسواق التجزئة الفترة الحالية.

وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (150.6) نقطة لشهر يناير 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعاُ قدره (4.9%) عن شهر ديسمبر 2022.

وقال التقرير الذي حصلت فيتو على نسخة منه أن أهم أسباب هذا الارتفاع ترجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (6.6%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (20.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (9.4%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (10.3%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (7.8%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (3.8%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (10.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.9%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.0%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (3.0%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (4.1%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (3.0%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (4.3%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (8.2%)