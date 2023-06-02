أسعار الخضراوات اليوم، الطماطم بـ 4 جنيهات والبطاطس بسعر 5.5 جنيه

استقرت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الجمعة 2 يونيو 2023، وفقًا للأخر تحديث في سعر الخضار في السوق، إذ سجلت الطماطم أعلى سعر لها 4 جنيهات، والبطاطس 5.5 جنيه، البامية 24 جنيهًا.

ولمعرفة باقي أسعار الخضروات وأقل وأعلى سعر للخضروات، تنشر «فيتو» الأسعار في السطور التالية:

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة

وتراوحت أسعار الطماطم من 2.5 إلى 4 جنيهات في سوق العبور لجملة الخضار اليوم الجمعة، البطاطس بسعر يبدأ من 4 إلى 5.5 جنيه، بصل من 8 إلى 11 جنيهًا، كوسة من 6 إلى 7 جنيهات، جزر بدون عروش من 2.5 إلى 6.5 جنيه، الفاصوليا بسعر يبدأ من 11 إلى 13 جنيهًا، ليمون أضاليا من 6 إلى 9 جنيهات.

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أسعار الباذنجان والفلفل في سوق العبور اليوم

وتراوح سعر باذنجان بلدي من سعر 6 إلى 8 جنيهات، باذنجان رومي من 5 إلى 7 جنيهات، باذنجان أبيض من 7 إلى 9 جنيهات، فلفل رومي بلدي من 6 إلى 9 جنيهات، فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 10 إلى 20 جنيهًا، فلفل رومي حامي بلدي من 6 إلى 8 جنيهات، فلفل رومي صوب من 6 إلى 9 جنيهات، فلفل حامي بلدي من 3 إلى 8 جنيهات.

أسعار الخضراوات في سوق الجملة اليوم الجمعة

وسجلت البامية في سوق الجملة اليوم الجمعة سعر يبدأ من 18 إلى 25 جنيهًا، الملوخية سعر من 4 إلى 7 جنيهات، سعر خيار صوب من 7 إلى 9 جنيهات، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، البطاطا سعر من 4 إلى 6 جنيهات، خيار بلدي من 5 إلى 7 جنيهات، قلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، سعر الثوم من 15 إلى 19 جنيهًا، بنجر من 2 إلى 4 جنيهات، ورق عنب بناتي من 11 إلى 15 جنيهًا، كيلو كسبرة من 60 إلى 80 جنيهًا.

وتراوح سعر ورق عنب بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا، كرنب أحمر بسعر 6.5 جنيه، كرنب سلاطة بسعر 8 جنيهات، نعناع نحو 7.5 جنيه، كرتونة تحتوي على 2 كيلو عيش غراب بسعر 80 جنيهًا، بصل أخضر بسعر 6 جنيهات، كرات بسعر 7.5 جنيه، خس بسعر 6 جنيهات، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، قرنبيط بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، سلق بسعر 7.5 جنيه، .

وعن باقي أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الجمعة، تراوحت كرتونة تحتوي على 6 كيلو قرع عسل بسعر من 18 إلى 24 جنيهًا، خس كابوتشي بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، بروكلي من 5 إلى 8 جنيهات، كيلو بقدونيس بسعر من 60 إلى 80 جنيهًا، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، سعر ليمون بلدي من 5 إلى 15 جنيهًا، كيلو شبت بسعر من 60 إلى 80 جنيهًا، كيلو جرجير من 60 إلى 80 جنيهًا.