موعد مباراة مانشستر سيتي واليونايتد بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023، يواجه مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث تتجه أنظار الملايين إلى ملعب ويمبلي العريق لمتابعة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الذي يجمع بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

مانشستر يونايتد

تأهل مانشستر يونايتد بعد التفوق على برايتون بركلات الترجيح، في حين لم تجد كتيبة المدرب بيب جوارديولا صعوبة في عبور بوابة شيفيلد يونايتد بثلاثية نظيفة بنصف النهائي.يأمل السيتي في تحقيق الكأس لتكون ثاني ألقابه هذا الموسم أملًا في تحقيق الثلاثية إن فاز بعدها على إنتر بدوري أبطال أوروبا.

نهائي دوري أبطال أوروبا

ويسعى بيب جوارديولا لتحقيق ثاني البطولات هذا الموسم، والدخول لنهائي دوري أبطال أوروبا المقرر أمام إنتر ميلان، بمعنويات مرتفعة من أجل ثلاثية تاريخية لم يصنعها في إنجلترا سوى السير أليكس فيرجسون.

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لقب كأس كاراباو

وكان يونايتد قد حقق لقب كأس كاراباو بالتفوق على نيوكاسل، كما نجح في إنهاء الموسم بالمركز الثالث وضمن عودته لدوري الأبطال مجددًا.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

تقام مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي مساء اليوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، على ملعب ويمبلي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023



يمكنك متابعة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي فقط وحصريًا عبر قنوات "بي إن سبورتس".

وتنقل المباراة عبر قناة "beIN Sports HD 1 Premium" باللغة العربية.

ويمكن متابعتها بالتغطية الإنجليزية عبر قناة "beIN Sports HD 1 English".

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

beIN Sports HD 1 Premium

beIN Sports HD 1 English



البث المباشر لمباراة سيتي ويونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023



و لمتابعة مباراة مانشستر سيتي ويونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023 إليك وسيلتان:

الأولى عبر الاشتراك في المنصة الإعلامية لشبكة بي إن، تطبيق "تود" والأخرى هي الاشتراك في خدمة بي إن كونكت.

معلق مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023



يعلق على مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين يونايتد وجاره السيتي، المعلق العماني الشهير عامر الخوذيري

بالتعليق الإنجليزي من خلال الانتقال إلى قناة "beIN Sports HD 1 English".

معلق مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي



عامر الخوذيري - beIN Sports HD 1 Premium

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