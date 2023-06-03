السبت 03 يونيو 2023
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ثقافة وفنون

مناقشة كتاب «سنوات القرب من دوستويفسكي» بالقومي للترجمة.. الأحد

غلاف الكتاب، فيتو
غلاف الكتاب، فيتو

في مستهل الفعاليات التي ينظمها المركز القومي للترجمة احتفالًا بيوم اللغة الروسية والتي تبدأ يوم الأحد المقبل.. يحتفل القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي بصدور الطبعة العربية من كتاب "سنوات القرب من دوستويفسكي" ويوجه التهنئة للمترجم الكبير الدكتور أنور إبراهيم فى أمسية ثقافية مميزة. 

القومي للترجمة 

وكان أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي قائمة الأكثر مبيعًا لشهر مايو 2023 وقد تصدرت القائمة، الطبعة العربية من كتاب "الاستشراق هيمنة مستمرة:المؤرخون أنجلو أمريكيون ومصر الحديثة" والتي  تم إطلاقها  مؤخرًا في احتفالية أقامها المركز في ١٨ مايو الماضي بحضور  المفكر الكبير بيتر جران مؤلف الكتاب ومترجمة الكتاب سحر توفيق ومراجع الكتاب المؤرخ الكبير عاصم دسوقي. 

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إصدارات القومي للترجمة 

‎وفي المركز الثاني يأتي كتاب "الأفريكانية " من تأليف أريانا داجنينو ومن ترجمة مروة ممدوح سالم وفي المركز الثالث "دراسات عن المماليك في مصر" من تأليف ديفيد آيالون ومن ترجمة علي السيد علي 
‎ثم جاءت القائمة بالترتيب التالي:"أهل التشريع وأهل التأويل:في الحداثة وما بعد الحداثة والمفكرين،"الكوزموبوليتانية السكندرية"،"المنطق:نظرية البحث"،"مغامرة المنهج"،"المادة والعقل:بحث فلسفي"،"نهب المصريين:قصة عار"،"قصة كوريا:فهم الكوريين وثقافتهم"، "تدبر الكِبّر"،"مقدمة في الأناجيل الثلاثة"،"التصوير الحديث في مصر"،"هل يصبح الإسلام ديمقراطيًا"،"ما بعد التاريخ"،"أخلاق الحداثة"،"العلم عند العرب"،"مصر بعد الفراعنة:من الإسكندر حتى الفتح العربي" و"الفنون التشكيلية في جمهورية مصر العربية".

 

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إصدارات القومي للترجمة الدكتورة كرمة سامي اللغة الروسية المركز القومي للترجمة أنور إبراهيم دوستويفسكي

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