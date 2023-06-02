وزير الخارجية الأمريكي يزور السعودية الأسبوع المقبل

يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع المقبل السعودية، البلد الحليف للولايات المتحدة والذي تشهد العلاقات معه راهنا مرحلة حساسة.

وتأتي زيارة بلينكن للمملكة فيما يتولى البلدان وساطة في السودان من دون أن ينجحا حتى الآن في فرض التزام هدنات عدة بين طرفي النزاع.

ويلتقي بلينكن بعدد من المسئولين السعوديين.

وزير الخارجية الأمريكي يسافر السعودية

تبدأ زيارة بلينكن إلى السعودية في السادس من يونيو وتنتهي في الثامن منه، وتأتي في توقيت يقود فيه البلدان وساطة في السودان من دون أن ينجحا حتى الآن في فرض التزام هدنات عدة بين طرفي النزاع.

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وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلنر أن بلينكن سيتطرّق خلال محادثاته مع المسئولين السعوديين إلى “التعاون الاستراتيجي” بين البلدين في القضايا الإقليمية والثنائية.

وسيشارك الأربعاء في اجتماع وزاري يعقده مجلس التعاون الخليجي، والخميس في اجتماع للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش يعقد في الرياض.

وتأتي زيارة بلينكن بعد أسابيع قليلة من زيارة أجراها إلى المملكة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وبعد نحو عام على زيارة أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن في صيف العام 2022 جاءت نتائجها متباينة.

محادثات جدة

حث الجيش السوداني الوسطاء على استمرار جهود إقناع الطرف الآخر "قوات الدعم السريع" بتنفيذ مقتضيات الهدنة ووقف إطلاق النار المؤقت، بما يمكن من العودة مجددا لمسار التفاوض.

وأكد الجيش السوداني، خلال بيان له اليوم الجمعة، أنه وافق على أكثر من هدنة ومقترح بوقف إطلاق النار، على الرغم من عدم التزام الطرف الآخر بمتطلباته وتماديه في ارتكاب خروقات متكررة له، بجانب عدم تنفيذه لأي من النقاط التي تم التوقيع عليها في اتفاق جدة، وأهمها الخروج من الأحياء السكنية والكف عن استخدام المواطنين كدروع بشرية، وإخلاء المستشفيات والمؤسسات العامة ومرافق الخدمات ومراكز الشرطة وفتح الطرق، ما دفعه إلى اتخاذ قرار بتعليق التفاوض.

تعليق مشاركة الجيش السوداني في محادثات جدة

والأربعاء الماضي، أعلن الجيش السوداني تعليق مشاركته في مفاوضات جدة لعدم التزام الدعم السريع بالهدنة

وقال الجيش السوداني عبر بيان عبر صفحته بموقع التواصل الغجتماعي " تويتر" أن القيادة العامة للقوات المسلحة قررت تعليق المحادثات الجارية في جدة، وذلك بسبب عدم التزام المليشيا المتمردة بتنفيذ أي من البنود التي نص عليها الاتفاق، والاستمرار في خرق الهدنة.



ويشكل هذا التطور ضربة لجهود الوساطة بين الجانبين اللذين أدى صراعهما إلى غرق السودان في حالة من الفوضى.