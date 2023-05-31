الأربعاء 31 مايو 2023
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خارج الحدود

الاتحاد الأفريقي يطرح خارطة طريق لتسوية الأزمة في السودان

السودان، فيتو
السودان، فيتو

أعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، عن خارطة طريق تهدف إلى حل الأزمة السودانية، اشتملت على مجموعة من الإجراءات التي يجب اتخاذها لحل النزاع، منها الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار.

الاتحاد الأفريقي

وقال الاتحاد الأفريقي في بيان إن خارطة الطريق لحل النزاع في السودان تشتمل على 6 بنود منها أن تعمل الآلية الموسعة المشكلة من الاتحاد الأفريقي، على ضمان تنسيق جميع الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة السودانية.
ونصت خارطة الطريق وفق البيان، على
1- ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل للأعمال العدائية.
2- الاستجابة الإنسانية الفعالة لتداعيات النزاع.
3- ضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني.
4- الاعتراف بالدور المحوري الذي تلعبه الدول المجاورة، المتأثرة بالنزاع.
5- استكمال العملية السياسية الانتقالية الشاملة، بمشاركة جميع الأطراف السودانية
6- تشكيل حكومة مدنية ديمقراطية في البلاد.

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وساطة أمريكية وسعودية

وعلق الجيش السوداني، في وقت سابق اليوم، مشاركته في المفاوضات الجارية مع قوات الدعم السريع، بوساطة أمريكية وسعودية، وفق ما صرح به مصدر عسكري رفيع لوكالة "سبوتنيك".
وتأتي خطوة الجيش السوداني بعد يومين من موافقة الطرفين على تمديد الهدنة بينهما لمدة 5 أيام.

اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق

وتدور منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين؛ في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرقي النزاع العسكري.
 

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السودان الجيش السوداني الاتحاد الأفريقي

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