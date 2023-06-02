الجيش السوداني يكشف أسباب تعليق التفاوض في محادثات جدة

السودان، حث الجيش السوداني الوسطاء على استمرار جهود إقناع الطرف الآخر "قوات الدعم السريع" بتنفيذ مقتضيات الهدنة ووقف إطلاق النار المؤقت، بما يمكن من العودة مجددا لمسار التفاوض.

وأكد الجيش السوداني، خلال بيان له اليوم الجمعة، أنه وافق على أكثر من هدنة ومقترح بوقف إطلاق النار، على الرغم من عدم التزام الطرف الآخر بمتطلباته وتماديه في ارتكاب خروقات متكررة له، بجانب عدم تنفيذه لأي من النقاط التي تم التوقيع عليها في اتفاق جدة، وأهمها الخروج من الأحياء السكنية والكف عن استخدام المواطنين كدروع بشرية، وإخلاء المستشفيات والمؤسسات العامة ومرافق الخدمات ومراكز الشرطة وفتح الطرق، ما دفعه إلى اتخاذ قرار بتعليق التفاوض.

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تعليق مشاركة الجيش السوداني في محادثات جدة

والأربعاء الماضي، أعلن الجيش السوداني تعليق مشاركته في مفاوضات جدة لعدم التزام الدعم السريع بالهدنة

وقال الجيش السوداني عبر بيان عبر صفحته بموقع التواصل الغجتماعي " تويتر" أن القيادة العامة للقوات المسلحة قررت تعليق المحادثات الجارية في جدة، وذلك بسبب عدم التزام المليشيا المتمردة بتنفيذ أي من البنود التي نص عليها الاتفاق، والاستمرار في خرق الهدنة.



ويشكل هذا التطور ضربة لجهود الوساطة بين الجانبين اللذين أدى صراعهما إلى غرق السودان في حالة من الفوضى.

وقال المتحدث إن هذه الخطوة تأتي احتجاجا على انتهاكات قوات الدعم السريع المتكررة لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، بما في ذلك استمرار احتلالها للمستشفيات وغيرها من البنى التحتية المدنية في العاصمة الخرطوم.

وأضاف عبد الله أن الجيش يرغب في التأكد من التنفيذ الكامل لشروط الهدنة قبل مناقشة المزيد من الخطوات، دون الخوض في تفاصيل.

وتم حتى الآن الإعلان عن سبع اتفاقيات لـ وقف إطلاق النار، تم انتهاكها جميعا.

رد الدعم السريع علي بيان الجيش السوداني

وردا على بيان الجيش، أعلنت قوات الدعم السريع "دعمها لمبادرة السعودية والولايات المتحدة دون قيد أو شرط".

وقال مسؤولان عسكريان آخران إن الجيش أرسل رسالة إلى الوسطاء السعوديين والأمريكيين يشرح فيها بالتفصيل ما وصفاه بانتهاكات قوات الدعم السريع، مؤكدين على أن وفد الجيش لا يزال في مقر المحادثات في مدينة جدة.

وجاءت هذه الخطوة من جانب الجيش بعد يومين من اتفاق الجانبين على تمديد وقف إطلاق النار الهش لأكثر من خمسة أيام.



خرق الهدنة في السودان

ودعت واشنطن والرياض، في بيان مشترك صدر يوم الأحد، كلا الطرفين المتحاربين إلى التوقف عن خرق الهدنة التي استمرت أسبوعا بدلا من إصدار نداء عام آخر من اجل احترام الاتفاقات.



وجاء في البيان المشترك أن الجيش واصل شن غارات جوية، في الوقت الذي واصلت فيه قوات الدعم السريع احتلال منازل المواطنين والاستيلاء على الممتلكات، مشيرا إلى سرقة وقود وأموال وإمدادات المساعدات ومركبات تابعة لقافلة إنسانية وسط انتشار السرقة في كل المناطق التي يسيطر عليها الجيش أو قوات الدعم السريع.



وقال أحد المسؤولين إن القرار جاء نتيجة لجهود الوسطاء للانتقال إلى المرحلة التالية من المفاوضات دون "التنفيذ الكامل لبنود" وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.



وأوضح أن تلك المرحلة تتضمن وقف إطلاق نار طويل الأمد والدخول في مفاوضات لتسوية الخلافات بين الجانبين.



وتحدث كلا المسؤولين شريطة عدم الكشف عن هويته لأنهما غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام.