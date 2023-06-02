الجمعة 02 يونيو 2023
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وكيل تعليم الغربية يعلن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية

وكيل تعليم الغربية..يتفقد
وكيل تعليم الغربية..يتفقد لجنة النظام والمراقبة،فيتو

تفقد اليوم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية واطمأن إلى سير العمل بشكل سليم موجهًا بمراعاة الدقة في الرصد وفرز كراسات الإجابة بعناية والمراجعة الجيدة والمتأنية للتقدير وجمع الدرجات، مراعاة لصالح الطلاب.

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وكيل تعليم الغربية يتفقد أعمال التقدير لأوراق طلاب الشهادة الإعدادية

وصرح وكيل الوزارة، أن أعمال الرصد الورقي والالكتروني والمراجعة لكراسات الإجابة مستمرة تمهيدًا لاستخراج النتيجة، واعتمادها من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في نهاية الأسبوع القادم.

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وخلال الزيارة التي قام بها وكيل الوزارة، وجه إلى ضرورة الالتزام بتعليمات رئيس اللجنة، ورؤساء الحجرات، وشدد على عدم اصطحاب المحمول، وعدم التدخين نهائيًا داخل اللجنة، وضرورة تنفيذ تعليمات الأمن، مشيدًا بالانضباط والجهد المبذول، والأداء المتميز لجميع العاملين، ومقدمًا الشكر والتقدير لرجال الشرطة والحماية المدنية على جهودهم في التأمين الكامل للجنة النظام والمراقبة.

 

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في الغربية

حيث تتم أعمال التصحيح لجميع المواد على قدم وساق، مشيدًا بالجهد المبذول من قبل جميع المعلمين داخل لجان التقدير، وانتظامهم في العمل داخل اللجان، مؤكدًا على ضرورة مراعاة الدقة، والجودة، والانضباط في العمل، وتجنب الأخطاء تحقيقًا لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب،  مؤكدًا بضرورة الالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، وعدم استخدام الهاتف المحمول، والتدخين داخل اللجان، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

 

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الغربية

وخلال الجولة بمقار التقدير، قام "حسن" بتفقد جميع الحجرات للتأكيد على اتباع التعليمات الخاصة بأعمال الكنترول، وتوفير نماذج الإجابة لكل مادة، حيث قام بمراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح، ورصد كل جزئيات الأسئلة، وكذلك تفقيط الدرجات بصورة واضحة على كراسات الإجابة في المكان المخصص لذلك.

وقد صرح وكيل الوزارة، أن لجان التقدير بدأت أعمالها أمس السبت، وتستمر حتى الانتهاء من جميع كراسات الإجابة، ثم تتولى بعدها لجنة النظام والمراقبة أعمالها من حيث الرصد الورقي والالكتروني، والمراجعات النهائية، واستخراج النتائج، تمهيدًا لتجهيز النتيجة للاعتماد من معالي الأستاذ الدكتور محافظ الغربية، متمنيًا لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.

 

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وتحرص "فيتو" علي نشر نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالأسم ورقم الجلوس بكافة المحافظات فور انتهاء أعمال التصحيح وتجميع الدرجات واعتمادها من قبل المحافظين.

 

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالغربية

ومن المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، عقب انتهاء لجان التصحيح الكائنة بمراكز المحافظة حيث اعتادت مديرية التربية والتعليم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، عقب الانتهاء من أعمال الامتحانات الشهادة الإعدادية خلال أسبوع أو 10 أيام من انتهاء الطلاب من أداء الامتحان. 

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