الأحد 28 مايو 2023
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محافظات

وكيل تعليم الغربية يتفقد أعمال التقدير لأوراق طلاب الشهادة الإعدادية

تعليم الغربية يتفقد
تعليم الغربية يتفقد أعمال التقدير للشهادة الإعدادية، فيتو

امتحانات الشهادة الأعدادية، تفقد صباح اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أعمال التقدير لأوراق الإجابة بمقار لجان تقدير الشهادة الاعدادية، للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022 / 2023، 

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تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في الغربية

حيث تتم أعمال التصحيح لجميع المواد على قدم وساق، مشيدًا بالجهد المبذول من قبل جميع المعلمين داخل لجان التقدير، وانتظامهم في العمل داخل اللجان، مؤكدًا على ضرورة مراعاة الدقة، والجودة، والانضباط في العمل، وتجنب الأخطاء تحقيقًا لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب،  مؤكدًا بضرورة الالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، وعدم استخدام الهاتف المحمول، والتدخين داخل اللجان، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الغربية

وخلال الجولة بمقار التقدير، قام "حسن" بتفقد جميع الحجرات للتأكيد على اتباع التعليمات الخاصة بأعمال الكنترول، وتوفير نماذج الإجابة لكل مادة، حيث قام بمراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح، ورصد كل جزئيات الأسئلة، وكذلك تفقيط الدرجات بصورة واضحة على كراسات الإجابة في المكان المخصص لذلك.

وقد صرح وكيل الوزارة، أن لجان التقدير بدأت أعمالها أمس السبت، وتستمر حتى الانتهاء من جميع كراسات الإجابة، ثم تتولى بعدها لجنة النظام والمراقبة أعمالها من حيث الرصد الورقي والالكتروني، والمراجعات النهائية، واستخراج النتائج، تمهيدًا لتجهيز النتيجة للاعتماد من معالي الأستاذ الدكتور محافظ الغربية، متمنيًا لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.

 

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وتحرص "فيتو" علي نشر نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالأسم ورقم الجلوس بكافة المحافظات فور انتهاء أعمال التصحيح وتجميع الدرجات واعتمادها من قبل المحافظين.

 

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالغربية

ومن المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، عقب انتهاء لجان التصحيح الكائنة بمراكز المحافظة حيث اعتادت مديرية التربية والتعليم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، عقب الانتهاء من أعمال الامتحانات الشهادة الإعدادية خلال أسبوع أو 10 أيام من انتهاء الطلاب من أداء الامتحان. 

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