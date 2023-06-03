النص الفائز بجائزة ساويرس.. انطلاق عرض ستوكمان على مسرح الغد الثلاثاء
تستعد فرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفني للمسرح لتقديم أحدث عروضها والذي يأتي بعنوان "ستوكمان"، حيث من المقرر أن يبدأ عرضه يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 يونيو الجاري، على خشبة مسرح الغد بالعجوزة.
مسرحية ستوكمان
مسرحية ستوكمان من تأليف الكاتب ميخائيل وجيه وحصلت على جائزة ساويرس الثقافية لعام 2019 وذلك لأفضل نص مسرحي.
ومن المقرر أن تقدم المسرحية يوميًّا عدا الاثنين من كل أسبوع وذلك مع انطلاقها يوم ٦ يونيو الجاري، وتبلغ أسعار التذاكر 37 - 42 جنيهًا.
أبطال مسرحية ستوكمان
العرض بطولة ياسر عزت، ريم أحمد، محمد دياب، نائل علي، ديكور حمدي عطية، إضاءة أبو بكر الشريف، ملابس دينا زهير، مكياج جهاد سعيد، موسيقى رفيق جمال، دعاية وسوشيال ميديا محمد فاضل، مخرج منفذ نائل علي وتامر بدير، ومن إخراج أسامة رؤوف.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.