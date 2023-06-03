النص الفائز بجائزة ساويرس.. انطلاق عرض ستوكمان على مسرح الغد الثلاثاء

تستعد فرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفني للمسرح لتقديم أحدث عروضها والذي يأتي بعنوان "ستوكمان"، حيث من المقرر أن يبدأ عرضه يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 يونيو الجاري، على خشبة مسرح الغد بالعجوزة.

مسرحية ستوكمان

مسرحية ستوكمان من تأليف الكاتب ميخائيل وجيه وحصلت على جائزة ساويرس الثقافية لعام 2019 وذلك لأفضل نص مسرحي.

ومن المقرر أن تقدم المسرحية يوميًّا عدا الاثنين من كل أسبوع وذلك مع انطلاقها يوم ٦ يونيو الجاري، وتبلغ أسعار التذاكر 37 - 42 جنيهًا.

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أبطال مسرحية ستوكمان

العرض بطولة ياسر عزت، ريم أحمد، محمد دياب، نائل علي، ديكور حمدي عطية، إضاءة أبو بكر الشريف، ملابس دينا زهير، مكياج جهاد سعيد، موسيقى رفيق جمال، دعاية وسوشيال ميديا محمد فاضل، مخرج منفذ نائل علي وتامر بدير، ومن إخراج أسامة رؤوف.