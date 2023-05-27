السبت 27 مايو 2023
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ثقافة وفنون

فرقة الطليعة تواصل بروفات مسرحية "باب عشق" قبل افتتاحها قريبا

مسرحية باب عشق، فيتو
مسرحية باب عشق، فيتو

تواصل فرقة مسرح الطليعة برئاسة المخرج عادل حسان، والتابعة للبيت الفني للمسرح، تحضيرات وبروفات العرض الجديد "باب عشق" والذي من المقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة ضمن عروض بيت المسرح في موسم الصيف هذا العام. 

 

مسرحية باب عشق 

وعرض "باب عشق" مأخوذ عن النص المسرحي الذي يحمل نفس الاسم والفائز بجائزة ساويرس الثقافية لعام 2021، للكاتب إبراهيم الحسيني، والمسرحية من إخراج حسن الوزير.

البيت الفني للمسرح

وفي سياق أخر، كان المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، افتتح مؤخرا العرض المسرحي الجديد "سيدتي أنا" بطولة الفنانة داليا البحيري والفنان نضال الشافعي وذلك على خشبة المسرح القومي بالعتبة. 

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وحضر العرض في أولى لياليه على المسرح القومي باقة من الفنانين والنقاد والكتاب ومنهم الفنان إيهاب فهمي، والفنان أيمن الشيوي مدير فرقة المسرح القومي وآخرون، كما رفعت المسرحية شعار كامل العدد بحضور جماهيري كبير.

 

مسرحية سيدتي أنا 

مسرحية "سيدتي أنا" مأخوذة عن النص العالمي "بجماليون" من مؤلفات الكاتب الإيرلندي الشهير جورج برنارد شو الذي قام بكتابته قبل أكثر من مائة عام.

 

وتدور أحداث مسرحية "سيدتي أنا" في إطار اجتماعي موسيقي استعراضي،  وتظهر عدة شخصيات منها لبروفسيور "آدم هنري" وهو عالم الصوتيات الذي يكره النساء وصديقه الباحث "مستر بيكو"  لتحويل "ليزا" بائعة الزهور لأميرة وسيدة مجتمع.

 

ويشارك في مسرحية سيدتي أنا كل من داليا البحيري، ونضال الشافعي، وفريد النقراشي، ومحمد دسوقي، ونشوى حسن، وأمينة سالم، والمسرحية أشعار عادل سلامة، وألحان الموسيقار محمود طلعت، وديكور دكتور حمدي عطية، ملابس دكتورة مروة عودة، جرافيك جون بهاء، تصميم الاستعراضات مصطفي حجاج، ومن تأليف وإخراج محسن رزق.

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انطلاق ليالي مسرحية سيدتي أنا على المسرح القومي بحضور جماهيري كامل العدد (صور)

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