الجمعة 26 مايو 2023
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ثقافة وفنون

انطلاق ليالي مسرحية سيدتي أنا على المسرح القومي بحضور جماهيري كامل العدد (صور)

مسرحية سيدتي أنا،
مسرحية سيدتي أنا، فيتو

افتتح مساء أمس الخميس، المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي الجديد "سيدتي أنا" بطولة الفنانة داليا البحيري والفنان نضال الشافعي وذلك على خشبة المسرح القومي بالعتبة. 

 

وحضر العرض في أولى لياليه على المسرح القومي باقة من الفنانين والنقاد والكتاب ومنهم الفنان إيهاب فهمي، والفنان أيمن الشيوي مدير فرقة المسرح القومي وآخرون، كما رفعت المسرحية شعار كامل العدد بحضور جماهيري كبير. 

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مسرحية سيدتي أنا

ومن المقرر أن تقدم المسرحية يوميًّا عدا الأربعاء من كل أسبوع، وتبلغ أسعار التذاكر 60 و80 و110 جنيهات، ويفتح شباك التذاكر في تمام الثانية عشرة ظهرًا.

قصة مسرحية سيدتي أنا 

مسرحية "سيدتي أنا" مأخوذة عن النص العالمي "بجماليون" من مؤلفات الكاتب الإيرلندي الشهير جورج برنارد شو الذي قام بكتابته قبل أكثر من مائة عام.

وتدور أحداث مسرحية "سيدتي أنا" في إطار اجتماعي موسيقي استعراضي،  وتظهر عدة شخصيات منها لبروفسيور "آدم هنري" وهو عالم الصوتيات الذي يكره النساء وصديقه الباحث "مستر بيكو"  لتحويل "ليزا" بائعة الزهور لأميرة وسيدة مجتمع.

أبطال مسرحية سيدتي أنا

ويشارك في مسرحية سيدتي أنا كل من داليا البحيري، ونضال الشافعي، وفريد النقراشي، ومحمد دسوقي، ونشوى حسن، وأمينة سالم، والمسرحية أشعار عادل سلامة، وألحان الموسيقار محمود طلعت، وديكور دكتور حمدى عطية، ملابس دكتورة مروة عودة، جرافيك جون بهاء، تصميم الاستعراضات مصطفي حجاج، ومن تأليف وإخراج محسن رزق.

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