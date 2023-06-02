الجمعة 02 يونيو 2023
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ثقافة وفنون

المسرح القومي يواصل تقديم ليالي عرض سيدتي أنا (صور)

مسرحية سيدتي أنا،
مسرحية سيدتي أنا، فيتو

تواصل فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح تقديم ليالي العرض المسرحي الجديد "سيدتي أنا" بطولة الفنانة داليا مصطفى والفنان نضال الشافعي، وذلك على خشبة المسرح القومي بالعتبة. 

 

مسرحية سيدتي أنا

وتقدم المسرحية أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، ويرفع الستار في تمام التاسعة مساء، فيما تبلغ فئات التذاكر كل من 60 - 80 - 110 جنيهات. 

قصة مسرحية سيدتي أنا 

مسرحية "سيدتي أنا" مأخوذة عن النص العالمي "بجماليون" من مؤلفات الكاتب الإيرلندي الشهير جورج برنارد شو الذي قام بكتابته قبل أكثر من مائة عام.

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وتدور أحداث مسرحية "سيدتي أنا" في إطار اجتماعي موسيقي استعراضي،  وتظهر عدة شخصيات منها البروفيسور "آدم هنري" وهو عالم الصوتيات الذي يكره النساء وصديقه الباحث "مستر بيكو"  لتحويل "ليزا" بائعة الزهور لأميرة وسيدة مجتمع.

أبطال مسرحية سيدتي أنا

ويشارك في مسرحية سيدتي أنا كل من داليا البحيري، ونضال الشافعي، وفريد النقراشي، ومحمد دسوقي، ونشوى حسن، وأمينة سالم، والمسرحية أشعار عادل سلامة، وألحان الموسيقار محمود طلعت، وديكور دكتور حمدى عطية، ملابس دكتورة مروة عودة، جرافيك جون بهاء، تصميم الاستعراضات مصطفي حجاج، ومن تأليف وإخراج محسن رزق.

انطلاق ليالي مسرحية سيدتي أنا على المسرح القومي بحضور جماهيري كامل العدد (صور)

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مسرحية سيدتي أنا قصة مسرحية سيدتي أنا أبطال مسرحية سيدتي أنا البيت الفني للمسرح فرقة المسرح القومي

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