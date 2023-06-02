إصلاح الأعمدة والمحولات التالفة بسبب العاصفة ببلبيس شرقية

قال الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس إنه تنفيذا لتعليمات المحافظ تم الانتهاء من أعمال رفع وإصلاح أعمدة الإنارة ومحولات الكهرباء، والتى سقطت نتيجة العاصفة الترابية، وكذلك رفع الأشجار والإعلانات، وفتح الطرق أمام حركة السيارات والمارة بنطاق الوحدات المحلية بالزوامل وغيته وكفر أيوب وكفر ابراهبم وشبرا النخلة وأنشاص الرمل والبلاشون.

المحافظ يتابع مع رئيس المدينة ببلبيس

وبدورة تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع الدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس اعمال رفع وإصلاح أعمدة الإنارة ومحولات الكهرباء والتي حدث لها تلفيات نتيجة تعرض المدينة لعاصفة ترابية مساء امس وذلك حفاظًا على ارواح المواطنين مؤكدا جاهزية المحافظة وجهازها التنفيذى للتعامل مع أي أحداث طارئة وتوفير الحلول والبدائل اللازمة وكذلك الاستجابة الفورية لشكاوى واستغاثات المواطنين.

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تكليف رئيس بلبيس بسرعة إصلاح الأعمدة والمحولات

حيث كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع إدارة الكهرباء لسرعة رفع أعمدة الكهرباء التالفه واستبدالها بأخرى جديدة، وإعادة توصيل الكهرباء وكذلك رفع الأشجار والإعلانات التي سقطت بالطرق العامة نتيجة تعرض المدينة لموجة من الطقس المتقلب ورياح عالية أثرت في بعض الأعمدة والأسلاك الكهربائية، مطالبا المواطنين بتوخى الحذر والابتعاد عن أعمدة الكهرباء أو التندات أو الأشجار أو مناطق الأعمال لسلامتهم.

متابعة كوبرى المشاة بطريق عبدالمنعم رياض

توجه محافظ الشرقية لمركز بلبيس لمتابعة أعمال انشاء كوبري مشاة بطريق عبد المنعم رياض والذي يربط منطقة الشيخ عمر بطريق الساحة وبتكلفة 10 مليون جنية وذلك بعد أن تم التنسيق بين الجهات المعنية لنقل المرافق وتنفيذ الأعمال بالكوبري لسرعة الانتهاء منه طبقًا للجدول الزمني المحدد ومن المقرر أن يساهم الكوبري في تحقيق السيولة المرورية بالمنطقة وتأمين حركة المارة والحفاظ على أرواح المواطنين شارك المحافظ في الجولة المحاسب مراد رأفت السكرتير العام المساعد واللواء أيمن محمد فهمي رئيس مركز ومدينة أبو حماد والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس

المرحلة النهائية لمجمع خدمات بلبيس

وتفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المرحلة النهائية لأعمال انشاء مجمع خدمات بلبيس والمُقام على مساحة 600 متر بتكلفة إجمالية 16 مليون جنيه وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل بالمجمع لسرعة الانتهاء منه طبقًا للجدول الزمني المحدد ودخوله الخدمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين حيث قدم الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس شرحا تفصيليًا لمحافظ الشرقية عن مراحل تنفيذ المشروع، وتمت الإشارة إلى أن المجمع مُقام على مساحة 600 متر ومكون من 5 طوابق يضم بدروم وجراج ودور أرضي و4 أدوار علوية، مشيرًا إلى أنه جاري الإنتهاء من اعمال التشطيب الداخلي للمجمع وتجهيزه لاستقبال المواطنين للحصول على خدماتهم اليومية بسهولة ويسر

تحديد جسر مصرف بلبيس العمومي

توجه محافظ الشرقية لمتابعة أعمال إحلال وتجديد جسر مصرف بلبيس العمومي وذلك للتعرف على طبيعة الأعمال الجارية بالمشروع وتذليل كافة المعوقات أمام الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الانتهاء منه طبقًا للجدول الزمني المحدد حفاظا على أرواح المارة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة مشددا على سرعة الانتهاء من مرحلة الحفر الاستكشافي بموقع العمل والجارية للتعرف على موقع المرافق بالنسبة للمصرف والتنسيق مع الجهات المعنية لبدء تنفيذ أعمال إحلال وتجديد جسر المصرف، مؤكدًا على رئيس المركز بمتابعة الشركة المنفذة والزامها بالجدول الزمني المحدد والمواصفات القياسية في العمل حفاظا على المال العام وأرواح المواطنين

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