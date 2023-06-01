محافظ الشرقية يتابع حركة حصاد وتوريد الأقماح

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين أن على الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلي موسم 2023 استغلال كافة السعات التخزينية المملوكة لها أولا والمستوفاة لشروط التخزين السليم طبقا للمواصفات المحددة مع قيام الجهات المسوقة بوضع أسلوب لإدارة المخزون من القمح بهذه المواقع التخزينية لتحقيق أعلى كفاءة تشغيل والإستفادة الأمثل من هذة السعات.مشيرة إلي أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٢١٨٩ طنا و610 كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٠٥١٠٦ أطنان و950 كيلو قمح مشيرة إلي تمام جاهزيةجميع المواقع التخزينيه لاستقبال الأقماح المحلية.

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المتابعة مستمرة لموسم حصاد القمح

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية المتابعة المستمرة لموسم حصاد وتوريد القمح ٢٠٢٣ بمراكز ومدن المحافظة...مشددا على مسئولي مراكز التخزين بضرورة الحفاظ على كل حبة قمح أثناء عملية التوريد و إتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات التى تضمن الحفاظ على سلامة القمح وجودته أثناء فترة التخزين بشون وصوامع المحافظة مناشدا المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

جاهزية جميع المواقع التخزينية فى المحافظة

وقالت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين إن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٢٧٨٧ طنا و٤٨٧ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٠٢٩١٧ طنا و430 كيلو قمح مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية وأوضحت وكيل وزارة التموين إلى أنه يحظر شراء أية كميات من أقماح الديورم المحلية موسم حصاد ٢٠٢٣ إلا بنـاءً على طلب كتابى وموافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على ذلك، ويجب أن يتضمن هذا الطلب على الأخص البيانات مثلا الكمية المستهدف شراؤها والغرض من الاستخدام. بالإضافة إلى أماكن استلام الأقماح.

المحافظ يثمن مجهود مديرية التموين

وثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدور الذي تقوم به مديرية التموين في متابعة عملية توريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين موجها الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام مشددا على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

تكثيف الحملات التموينية

وكلف “ممدوح” بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين أبو كبير برئاسة محمد محيي مدير الادارة بحملة تفتيشيه وأثناء سير الحملة على طريق أبو كبير المناسترلي تم إيقاف سيارة ربع نقل محملة بزيت سيارات وبالفحص تبين أنها بدون فواتير، وتم التحفظ على 42 جركن زيت سيارات 20 لترا و24 جركن زيت سعة 5 لترات و96 جركنا سعة لتر وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم ( 6973 ) جنح مركز أبو كبير واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال سائق السيارة.