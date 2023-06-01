الخميس 01 يونيو 2023
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محافظات

محافظ الشرقية يلتقي سفيرة النرويج

محافظ الشرقية يلتقى
محافظ الشرقية يلتقى بسفيرة النرويح والموفد المرافق،فيتو

التقى  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  السيدة  هيلدا كليميتسدال سفيرة دولة النرويج لدي القاهرة والوفد المرافق لها.

وجاء ذلك في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، وأريلد أوكسنفاد رئيس إدارة التعاون الإنمائي، وإيثار سليمان مستشار تنمية بسفارة النرويج بالقاهرة وأريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، نشوى بلال مدير مشروع تشغيل الشباب في مصر ( فرصة)، ومريم خليل المنسق الوطني لمشروع فرصة، ومحمد عثمان رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية والمديريات، ونانسي أسعد رئيس الإدارة المركزية للتمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد سامي مدير مكون التدريب من أجل التشغيل ( فرصة )، ومدحت عبد الرشيد مدير مكون التشغيل الذاتي ونقل الأصول (برنامج فرصة)، وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية وذلك بمكتبة بالديوان العام.

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محافظ الشرقية يكرم السكرتير العام المساعد

العلاقات الثنائية بين البلدين 

وأكد محافظ الشرقية عمق العلاقات الثنائية والتي تجمع الحكومتين المصرية والنرويجية مما كان لها عظيم الأثر في تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم لتأسيس مشروعاتهم وتزويدهم بجميع الأدوات التي تمكنهم من تحسين مستوى معيشتهم والمساهمة الإيجابية في تنمية المجتمع والاقتصاد المصري.مضيفا أن الفترة الحالية تشهد تقدمًا كبيرًا في ترسيخ العلاقات بين مصر ومختلف دول العالم بفضل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد بمشروع فرصة للتمكين الإقتصادي التابع لوزارة التضامن الإجتماعى بالتعاون مع وزارة القوي العاملة ومنظمة العمل الدولية والذي يهدف إلى خلق وظائف لائقة للشباب من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج في مجال التدريب من أجل التشغيل وزيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب.

تنفيذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية 

كما أشاد محافظ الشرقية بدور القائمين على تنفيذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية " مشروعك " بالمحافظة وذلك لتوفير 55 ألف و60 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بقيمة مالية بلغت ٣ مليار و46 مليون جنيه من خلال تنفيذ ١٨ ألف و333 مشروع  وذلك منذ انطلاق المبادرة فى 2015 وحتى 31 مايو  2023م، بالإضافة إلى القروض والمنح المقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للشباب والبالغ عددها 2660 مشروع بقيمة 86 مليون و498 الف و344 جنية لتوفير 4432 فرصة عمل للشباب، وذلك خلال الفترة من يناير حتي ابريل 2023 م لتُدر لهم دخلًا ثابتًا وتوفر لهم حياة كريمة.

فرص عمل حقيقية للشباب 

وثمن محافظ الشرقية مجهودات مديرية القوى العاملة  بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب بالقطاع الخاص للحد من ظاهرة البطالة وتحقيق حياة كريمة لهم، مشيرًا إلي أنه خلال الفترة من يناير 2018 حتي إبريل 2023 تم توفير 109604 فرصة عمل بالقطاع الخاص منهم 7950 فرصه عمل لذوي الهمم باعتبارهم شريك أساسي في بناء وتنمية المجتمع.

التقدير لحفاوة الاستقبال والعلاقات بين البلدين 

فيما  أعربت السفيرة هيلدا كليميتسدال سفيرة دولة النرويج عن شكرها وتقديرها لحفاوة الإستقبال، مؤكده أن العلاقة بين مصر والنرويج تشهد تنوعًا  حيث تمتد إلى العديد من المجالات المختلفة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الحكومتين والشعبين مشيرة الي أهمية دور منظمة العمل الدولية في زيادة فرص العمل المتاحة للشباب من أجل تحقيق العمل اللائق والحد من معدلات الفقر كجزء من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

محافظ الشرقية يشيد بهيئة الرقابة الإدارية

الشكر لمحافظ الشرقية على تقديم التسهيلات 

قدمت سفيرة النرويج الشكر للمحافظ على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشروعات والوصول إلى الفئات المستحقة في المجتمع الريفي والذي يتميز بإمكانات هائلة تساعد على خلق وظائف لائقة ومنتجة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وفي نهاية اللقاء اهدي المحافظ للسفيرة النرويجية شعار المحافظة تقديرًا لزيارتها للمحافظة وتعبيرًا عن الحب والشكر والامتنان وتوطيد أواصر الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين.

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هيلداكليمستدال سفيرة اللرويج لبنى عبد العزيز المهندس محمد الصافي مكتب منظمة العمل بالقاهرة محافظ الشرقية مريم خليل المنسق الوطنى مشروع تشغيل شباب مصر

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