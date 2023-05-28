الأحد 28 مايو 2023
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محافظات

زيارة مفاجئة لمحافظ الشرقية إلى أبوحماد وبلبيس

زيارة مفاجئة لمحافظ
زيارة مفاجئة لمحافظ الشرقية بابوحماد وبلبيس، فيتو

أجرى  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  جولة  ليلة مفاجئة  بمركز ومدينة أبو حماد للوقوف على مستوى النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية أولًا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وكذا رفع الإشغالات ومتابعة التزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة لإعادة الانضباط للشارع، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حيث بدأ المحافظ جولته بزيارة قرية الحلمية للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين ومراجعة أعمال الترفيق بطريق الحلمية  أبو حماد وذلك تمهيدًا لأعمال التوسعة والرصف تماشيًا مع خطة التطوير والتجميل الجارية التي تشهدها طرق المحافظة.

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محافظ الشرقية يلتقى أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب

التجول بشوارع الحلمية وتفقد طريق بحطيط أبوحماد 

 وسيرًا على الأقدام تفقد محافظ الشرقية شوارع القرية والتقى بالمواطنين واستمع لمشاكلهم على الطبيعة، ليكلف المحافظ رئيس المركز بفحصها وتلبيتها فورًا في إطار الإمكانيات المتاحة، قائلًا إننا جميعًا نعمل من أجل المواطن ونسعى جاهدين لتقيم أفضل الخدمات له كما تفقد المحافظ  طريق أبو حماد / بحطيط  للوقوف علي الحالة العامة للطريق، مؤكدًا  أن الجهاز التنفيذي لا يألوًا جهدا في توفير كافة احتياجات المواطنين ويسعى جاهدًا لتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات الخدمية بما يحقق النفع العام ويعود بالفائدة علي المواطنين.

متابعة كوبرى المشاة بطريق عبدالمنعم رياض 

توجه محافظ الشرقية لمركز بلبيس لمتابعة أعمال انشاء كوبري مشاة بطريق عبد المنعم رياض والذي يربط منطقة الشيخ عمر بطريق الساحة وبتكلفة 10 مليون جنية وذلك بعد أن تم التنسيق بين الجهات المعنية لنقل المرافق وتنفيذ الأعمال بالكوبري لسرعة الانتهاء منه طبقًا للجدول الزمني المحدد ومن المقرر أن يساهم الكوبري في تحقيق السيولة المرورية بالمنطقة وتأمين حركة المارة والحفاظ على أرواح المواطنين شارك المحافظ في الجولة المحاسب  مراد رأفت السكرتير العام المساعد واللواء أيمن محمد فهمي رئيس مركز ومدينة أبو حماد والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس.

المرحلة النهائية لمجمع خدمات بلبيس 

وتفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المرحلة النهائية لأعمال انشاء مجمع خدمات بلبيس والمُقام على مساحة 600 متر بتكلفة إجمالية 16 مليون جنيه وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل بالمجمع لسرعة الانتهاء منه طبقًا للجدول الزمني المحدد ودخوله الخدمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين حيث قدم الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس شرحا تفصيليًا لمحافظ الشرقية عن مراحل تنفيذ المشروع، وتمت الإشارة إلى أن المجمع مُقام على مساحة 600 متر ومكون من 5 طوابق يضم بدروم وجراج ودور أرضي و4 أدوار علوية، مشيرًا إلى أنه جاري الإنتهاء من اعمال التشطيب الداخلي للمجمع وتجهيزه لاستقبال المواطنين للحصول على خدماتهم اليومية بسهولة ويسر. 

تحديد جسر مصرف بلبيس العمومي 

توجه محافظ الشرقية لمتابعة أعمال إحلال وتجديد جسر مصرف بلبيس العمومي وذلك للتعرف على طبيعة الأعمال الجارية بالمشروع وتذليل كافة المعوقات أمام الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الانتهاء منه طبقًا للجدول الزمني المحدد حفاظا على أرواح المارة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة مشددا على سرعة الانتهاء من مرحلة الحفر الاستكشافي بموقع العمل والجارية للتعرف على موقع المرافق بالنسبة للمصرف والتنسيق مع الجهات المعنية لبدء تنفيذ أعمال إحلال وتجديد جسر المصرف، مؤكدًا على رئيس المركز بمتابعة الشركة المنفذة والزامها بالجدول الزمني المحدد والمواصفات القياسية في العمل حفاظا على المال العام وأرواح المواطنين.

محافظ الشرقية: بحث المشكلات الواردة بالمواقع والصحف الإلكترونية

المهندسة لبنى عبد العزيز نائب الدكتور المحافظ 

وأجرت المهندسة  لبنى عبدالعزيز نائب  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية في إطار خطة المرور على مراكز المحافظة لمتابعة أعمال لجان التصالح وتقنين الأوضاع بالنسبة للمبانى التى يتم التصالح عليها حيث قامت بزيارة الوحدة المحلية ببني عياض  في حضورالمحاسب عبادة محمد عبادة رئيس مركز ومدينة أبوكبير وكمال يوسف نائب رئيس المركز لشئون الوحدات والمهندس إبراهيم إسماعيل مدير الإدارة الهندسية وأعضاء اللجنة الفنية للتصالح وكان في استقبالها رئيسة الوحدة المحلية ومسئول القسم الهندسي بالوحدة وبعض موظفي الوحدة وحثت المهندسة نائب المحافظ جميع أعضاء اللجنة الفنية ومدير الإدارة الهندسية مسئولي القسم الهندسي بالوحدات علي سرعة الانتهاء من عمل المعاينات اللازمة للانتهاء من ملفات التصالح المقدمة من المواطنين.

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جولة مفاجئة بابوحماد اتخاذ الاجراءات القانةنية زيارة قرية الحلمية طريق الحلمية ابوحماد انشاء كوبرى مشاة بطريق عبدالمنعم رياض مجمع خدمات بلبيس الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس

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