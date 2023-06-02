الجمعة 02 يونيو 2023
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محافظات

منطقة الإسماعيلية الأزهرية تعلن حالة الطوارئ استعدادا لانطلاق ماراثون الثانوية غدا

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الازهرية، فيتو

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، حالة الطوارئ فى شتى القطاعات والإدارات التعليمية والمعنية استعدادا لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والتي تنطلق غدا السبت الموافق ال3 من شهر يونيه 2023.  

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الانتهاء من الاستعدادات للامتحانات 

ومن جانبه أكد فضيلة الدكتور أحمد بيومى مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية، إنهاء كافة استعدادات عقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول، المقرر انطلاقها السبت 3 يونيو الجارى، وتوفير الرعاية الصحية والخدمة الطبية لجميع الطلاب.  

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بالإضافة إلى تأمين مقرات كل لجنة عبر الإدارات كافة، والإجراءات الإدارية اللازمة.  

 

تكثيف المرور على اللجان 

وأوضح "بيومى"  أنه قد تم تكليف فرق متابعة للمرور على اللجان، والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية بأبرز التحديات التى قد تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها فى أسرع وقت ممكن. 

 

وأشار مدير منطقة الإسماعيلية الأزهرية إلى أنه قد وجه باحتواء الطلاب والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، مع توفير أفضل بيئة مناسبة للطلاب للإجابة بهدوء وتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة.  

 

تشكيل غرفة عمليات 

لافتا إلى وجود غرفة عمليات رئيسية بالمنطقة تعمل على مدار اليوم لمتابعة سير العمل باللجان لحظة بلحظة، والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات، والوقوف على أى عوائق لحلها على الفور.  

 

ومن جانبه أوضح الدكتور وجيه أحمد عبدالكريم، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، أن إدارة الامتحانات انتهت من جميع أعمالها حيث تم التأكد من تواجد الملاحظين بكافة اللجان.  

 

موعد انتهاء الامتحانات 

هذا ومن المقرر يبدأ طلاب القسم العلمى امتحانات الثانوية الأزهرية غدا السبت فى مادتى الفقة والحديث وأشار الدكتور وجيه عبدالكريم إلى امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية تبدأ غدا بالقسم العلمى يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، وتنتهي يوم الأربعاء 12 يوليو 2023، وبالنسبة للقسم الأدبي، فتبدأ الأحد الموافق 4 يونيو 2023، وتنتهي الأحد الموافق 9 يوليو، مع حصول الطلاب على إجازة عيد الأضحى خلال المدة من الثلاثاء 27 يونيو 2023، وحتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023.
 

 

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