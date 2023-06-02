الجمعة 02 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

وصول قطار بديل لنقل الركاب في حادث الإسماعيلية

لحظة وصول القطار
لحظة وصول القطار البديل، فيتو

 دفعت هيئة السكك الحديدية، في محافظة الإسماعيلية، قبل قليل بقطار بديل لنقل المسافرين العالقين في قرية النصر التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك عقب خروج القطار رقم 570 الذى كان يقلهم عن مساره.  

خروج قطار بورسعيد - الإسكندرية عن مساره في الإسماعيلية (صور)

حصيلة خسائر العاصفة الترابية اليوم بالإسماعيلية (صور)

وشهدت  محافظة الإسماعيلية، قبل قليل، خروج قطار «بورسعيد - الإسكندرية» عن مسار السكة الحديد بقرية النصر التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية.  

خروج قطار عن القضبان في الإسماعيلية  

وكان المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، تلقى إخطارًا يفيد بوقوع حادث خروج قطار عن مسار السكة الحديد بقرية النصر التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب ولكن دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.  

Advertisements

انتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع حادث قطار الإسماعيلية   

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.  
كما تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف لاسعاف المصابين في حال وجودهم، كما تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للتأمين.  

وتم استدعاء فرق الطوارئ من هندسة السكك الحديدية بالإسماعيلية لمعالجة الأمر واستعدال القطار.  

وقال التقرير المبدئي إن القطار رقم 570 خرجت منه عربتين عن المسار الطبيعى لهما وجار التعامل مع الأمر.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسماعيلية بالاسماعيلية قطار خروج قطار عن مسارة بالإسماعيلية السكك الحديدية الشبكة الوطنية القنطرة غرب

مواد متعلقة

خروج قطار بورسعيد - الإسكندرية عن مساره في الإسماعيلية (صور)

حصيلة خسائر العاصفة الترابية اليوم بالإسماعيلية (صور)

إصابة 6 أشخاص خلال مشاجرة في قرية الوصفية بالإسماعيلية

نائب محافظ الإسماعيلية يوجه بعمل تقارير أسبوعية حول ملف التصالح

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-6-2023 في الإمارات

خروج قطار بورسعيد - الإسكندرية عن مساره في الإسماعيلية (صور)

وصول قطار بديل لنقل الركاب في حادث الإسماعيلية

سعر الذهب الآن فى مصر، استقرار المعدن الأصفر في الأسواق

هل يرحل حمدي فتحي عن الأهلي، القصة الكاملة لمفاوضات الوكرة القطري، وكيف تفكر الإدارة الحمراء، وموقف الخطيب

الحكومة تكشف حقيقة تنفيذ خطة شاملة لإزالة مساجد آل البيت

أمن القاهرة يحل لغز مقتل عامل بالتجمع الأول

لجنة الحكام الإنجليزية تصدر بيانا بعد الاعتداء على أنتوني تايلور

Advertisements

منوعات

المزيد

خمسيني يعود إلى مقاعد الدراسة في ليبيا بعد انقطاع أكثر من 30 عاما

حيوان انقرض منذ قرن، يظهر في أمريكا (فيديو)

بين أمريكا وتركيا، مواقف وطرائف للدببة

بـ600 ألف دولار فقط.. طرح قميص ملطخ بعرق مايكل جوردان في مزاد

المزيد

خدمات

المزيد

تفاصيل المنحة التدريبية لمعهد تكنولوجيا المعلومات بمحافظة حدودية

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 2-6-2023 في مصر

أسعار النحاس اليوم الجمعة 2-6-2023 في السوق المحلي

بكام سعر الدينار الكويتي، تراجع سعر بيع الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

زفاف ولي عهد الأردن.. طقوس من تاريخ العرب في البيت الهاشمي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على جواز إخراج الأموال بدلا من الأضحية وحكم الشرع في صكوك الأضاحي

تفسير حلم الخوخ في المنام وعلاقته بتحقيق الأرباح والمكاسب المادية

ما حكم قراءة القرآن قبل صلاة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية