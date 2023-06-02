الجمعة 02 يونيو 2023
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محافظات

مرور مفاجئ لرئيس هيئة الرعاية على المنشآت الصحية بالإسماعيلية

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جولة مفاجئة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية

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تفقد مجمع الإسماعيلية الطبي 

وتفقد الدكتور أحمد السبكي، خلال الجولة، مجمع الإسماعيلية الطبي، والأقسام المختلفة بالمجمع من الاستقبال والطوارئ وغرف الملاحظة والأشعة والمعامل للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، كما اطمئن على رفع درجة الاستعداد بأقسام الرمد والصدر والأنف والأذن، وتوافر كافة الاستشاريين والأخصائيين بهذه التخصصات الطبية، لمواجهة العاصفة الترابية داخل محافظات القناة، ومنها الإسماعيلية. 

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جانب من الجولة، فيتو

تطبيق ميكنة الأقسام 

واطمئن الدكتور أحمد السبكي، على تطبيق ميكنة أقسام الطوارئ بمجمع الإسماعيلية الطبي، حيث أكد على توفير أفضل خدمة ورعاية صحية ومساعدة المرضى خلال رحلة علاجهم بالمجمع، كما أكد على المتابعة المستمرة وتفقد أحوال المرضى على مدار الساعة. 

جانب من الجولة، فيتو

اختبار منظومة الدفاع المدني 

وقام رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال الجولة، بإجراء اختبارات لكفاءة منظومة الدفاع المدني، والإنذار المبكر عن الحرائق، والمراقبة بالكاميرات داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، لضمان توفير أعلى درجات الحماية والأمان، كما تفقد منظومة الأمن داخل الأقسام المختلفة بالمجمع والبوابات الخارجية مشددًا على ضرورة الانضباط بكافة قواعد الأمن. 

جانب من الجولة، فيتو

استطلاع آراء المواطنين 

وحرص الدكتور أحمد السبكي، على استطلاع آراء المرضى حول الخدمات الطبية المقدمة للتأكد من توفير أفضل خدمة ورعاية صحية لهم، كما استمع إلى مقترحاتهم حول تطوير الخدمة، موجهًا بسرعة الاستجابة لتلبية كافة احتياجات وتطلعات المرضى وصولًا لتحقيق أعلى معدلات رضائهم عن الخدمة. 

جانب من الجولة، فيتو

وأكد السبكي، على مقدمي الخدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية ضرورة وأهمية مواصلة العمل ليلًا نهارًا لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمرضى بأعلى معايير الجودة تماشيًا مع رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمعايير عالمية.
 

جانب من الجولة، فيتو

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