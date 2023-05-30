الثلاثاء 30 مايو 2023
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خارج الحدود

جنوب إفريقيا تمنح بوتين الحصانة الرئاسية وتبطل إجراءات اعتقاله بسبب الجنائية الدولية

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

في خطوة  تهدف إلى هدم المحاولة الغربية لاعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر مذكرة توقيف من المحكمة الدولية، بادرت جنوب إفريقيا إلى تحصين الرئيس بوتين، وفق ما ذكرت شبكة بلومبيرج الأمريكية.

الحصانة الدبلوماسية

وقالت بلومبيرج، إن جنوب أفريقيا أعلنت عن أنها ستمنح الحصانة الدبلوماسية لمسؤولي تجمع بريكس الذين سيشاركون في اجتماعين مقررين بالبلاد خلال الأشهر المقبلة.

ويضم تجمع بريكس، 5 دول:  البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

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وزراء خارجية التجمع بريكس 

وتشمل الحصانة اجتماعا لوزراء خارجية التجمع، في مدينة كيب تاون خلال الفترة من 1 إلى 2 يونيو، حسبما أفادت جريدة حكومية أمس الاثنين.

وذكرت بلومبيرج، إن الحصانة ستشمل كذلك قمة رؤساء بريكس المقررة في الفترة 24-22 أغسطس المقبل.

ووجهت جنوب أفريقيا دعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في القمة.

المحكمة الجنائية الدولية 

وبسبب الدعاوى الغربية الأوكرانية، فبوتين مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بالحرب الروسية على أوكرانيا، لذا، بادرت جنوب إفريقيا بوصفها عضو في المحكمة، إلى حماية نفسها والمشاركين في القمة.

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