الجمعة 26 مايو 2023
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خارج الحدود

بوتين: روسيا منفتحة على الحوار بشأن أوكرانيا

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

قال الكرملين، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في مكالمة هاتفية مع نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا أن روسيا منفتحة على الحوار بشأن أوكرانيا.

وكان لولا كتب على تويتر في وقت سابق إنه كرر استعداد البرازيل للحديث إلى طرفي الصراع في أوكرانيا.

وفي إطار المساعي الدولية لإنهاء الاقتتال في أوكرانيا؛ قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الوزير سيرجي لافروف والمبعوث الصيني الخاص لي هوي بحثا آفاق حل الصراع في أوكرانيا خلال اجتماع في موسكو اليوم الجمعة.

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حرب روسيا وأوكرانيا

ويجري المبعوث الصيني الخاص جولة لعواصم أوروبية من بينها كييف. وقال لي، خلال اجتماع مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس الخميس، إن الصين تتخذ دوما موقفا موضوعيا وعادلا تجاه الأزمة الأوكرانية وتروج بشكل إيجابي لمحادثات السلام.

 

والأربعاء الماضي، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تزايد عدم الاستقرار حول العالم، وتوسع بؤر التوتر الجديدة في عدد من المناطق المختلفة.

 

عدم استقرار في العالم

وأضاف أن تزايد عدم الاستقرار حول العالم يعود إلى حد كبير إلى رغبة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في الحفاظ على الهيمنة، وتجاهل سيادة الآخرين.

كذلك أشار الرئيس الروسي إلى أن تصاعد عدم الاستقرار في العالم يرافقه محاولات من قبل الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية الاستفادة من الأزمات التي يثيرونها.

 

تحذير بنهاية العالم

وحذرت موسكو من أن التسليح الغربي لـ أوكرانيا يرفع خطر «النهاية النووية للعالم»، ففي وقت أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة سحقت مجموعة هاجمت منطقة بيلجورود الحدودية، في أخطر توغل داخل الأراضي الروسية منذ بدء الحرب.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية، عن الرئيس السابق دميتري ميدفيديف قوله إنه كلما زادت القوة التدميرية للأسلحة التي تتلقاها أوكرانيا من داعميها الغربيين، زاد خطر «النهاية النووية للعالم».

وعن الغرب قال ميدفيديف الذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، في مقابلة مع قناة «آر تي»: «تدمير روسيا الحد الأدنى، إنهم يفعلون الشيء نفسه فيما يتعلق بالصين. لكن الهدف النهائي هو تدمير روسيا كدولة».

وقال ردًّا على سؤال عما إذا كان من الممكن القيام بذلك: «لا، لن نسمح لها». 

وأضاف ميدفيديف، أن إنكار كييف ضلوعها في توغل مسلح في منطقة بيلجورود الحدودية الروسية محض «أكاذيب».

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