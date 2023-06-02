الجمعة 02 يونيو 2023
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أخبار مصر

في أرقام، كل ما تريد معرفته عن امتحانات الثانوية الأزهرية 2023

طلاب الثانوية الأزهرية،
طلاب الثانوية الأزهرية، فيتو

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، يستعد طلاب  الثانوية الأزهرية  لانطلاق أعمال امتحانات الدور الأول للعام الحالي، غدا السبت، وتبدأ بالقسم العلمي بمادتي الفقه والحديث، بإشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2023

ونرصد في التقرير التالي أبرز الأرقام المتعلقة بامتحانات الثانوية الأزهرية للعام الحالي:

تبدأ الامتحانات يوم 3 يونيو وتنتهي في 12 يوليو

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إجازة عيد الأضحى من 26 يونيو حتى 3 يوليو

عدد المتقدمين  من القسم الأدبي  90771

ومن القسم العلمي من البنين 27435

إجمالي عدد طلاب القسمين العلمي والأدبي 141509

يوجد 588 لجنة على مستوى الجمهورية.

35 ألف مشارك في أعمال الملاحظة

انتداب 1600 معلم للعمل في الكنترول

يستمر العمل في الكنترول لمدة شهرين بواقع 12 ساعة يوميًا

يوجد 16 مركزا للتصحيح على مستوى الجمهورية.
 امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وفي ختام استعدادات قطاع المعاهد الأزهرية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اجتمع الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأربعاء، برؤساء الإدارات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، والمتابعين من القطاع للجان الامتحانات على مستوى المناطق الأزهرية؛ حيث أكد على ضرورة اتباع ما يلي: العمل على توفير الجو المناسب للطلاب والطالبات داخل لجان الامتحانات، والتعاون التام مع رؤساء اللجان ومساعديهم حتى تحقق العملية الامتحانية المقصود منها، مشددا على ضرورة التأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة.

وأكد الشيخ عبدالغني، أنه تم الانتهاء من جميع استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية، بعد تنفيذ توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مبينا أن غرفة العمليات الخاصة بمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية جاهزة وعلى أتم استعداد لانطلاق الامتحانات، وسوف تتابع أعمال الامتحانات لحظة بلحظة، ومهمتها الأساسية الوقوف على أي عوائق أو مشاكل وحلها على الفور.

الثانوية الأزهرية 2023

من جانبه صرح الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أن إدارة الامتحانات انتهت من جميع أعمالها الخاصة بالشهادة الثانوية الأزهرية، حيث تم إرسال جميع الأسئلة لمراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية، كما تم إرسال جميع جوابات الانتدابات الخاصة بالملاحظة في الشهادة الثانوية لجميع المناطق، وتم توزيعها على المعلمين بالفعل وعلم كل معلم لجنته، كما أن رؤساء اللجان بدأوا عملهم بالفعل في لجانهم وجهزوا اللجان على أفضل حال.

يذكر أن أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمى من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.

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محافظ شمال سيناء يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية الأزهرية

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امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، قواعد قبول الأعذار الطبية للطلاب

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