الجمعة 02 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، قواعد قبول الأعذار الطبية للطلاب

طلاب الثانوية الأزهرية،
طلاب الثانوية الأزهرية، فيتو

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، يستعد طلاب  الثانوية الأزهرية  لانطلاق أعمال امتحانات الدور الأول للعام الحالي، غدا السبت، وتبدأ بالقسم العلمي بمادتي الفقه والحديث، بإشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

 

 شروط الأعذار الطبية للشهادة الثانوية الأزهرية

ويبحث العديد من الطلاب عن شروط قبول الاعتذارات الطبية للعام الحالي، والتي جاءت كالتالي:

 فى حالة مرض الطالب قبل انعقاد الامتحان عليه بالتوجه إلى مقر اللجنة الامتحانية الخاصة به ومعه صورة حديثة وطلب خطاب تحويل للجنة الطبية بالتأمين الصحي التابع له الطالب من رئيس اللجنة.

Advertisements

يقوم رئيس اللجنة بملء النموذج الخاص بتحويل الطالب للجنة الطبية بالتأمين الصحي وذلك بعد وضع الصورة الشخصية للطالب في المكان المخصص لها واعتماد الصورة بخاتم اللجنة بحيث يكون نصف الخاتم علي الصورة والنصف الآخر على الخطاب ثم اعتماد الخطاب وتسليمة للطالب أو ولي الأمر.

 يقتصر دور رئيس اللجنة فقط على إعطاء الطالب أو ولي الأمر الخطاب معتمد وليس له الحق في قبول أو رفض العذر.

 يقوم ولي الأمر والطالب بالتوجه إلى مقر اللجنة الطبية بالتأمين الصحي التابع له الطالب.

بعد انتهاء الإجراءات بالجنة الطبية يقوم الطالب أو ولي الأمر باستلام التقرير الطبي من اللجنة والتوجه إلى إدارة الامتحانات بالمنطقة لعمل اللازم.

 يتم إرسال الأعذار الطبية إلى مقر لجنة النظام والمراقبة عن طريق إدارة الامتحانات بالمنطقة.

 

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وفي ختام استعدادات قطاع المعاهد الأزهرية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اجتمع الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأربعاء، برؤساء الإدارات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، والمتابعين من القطاع للجان الامتحانات على مستوى المناطق الأزهرية؛ حيث أكد على ضرورة اتباع ما يلي: العمل على توفير الجو المناسب للطلاب والطالبات داخل لجان الامتحانات، والتعاون التام مع رؤساء اللجان ومساعديهم حتى تحقق العملية الامتحانية المقصود منها، مشددا على ضرورة التأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة.

 

وأكد الشيخ عبدالغني، أنه تم الانتهاء من جميع استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية، بعد تنفيذ توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مبينا أن غرفة العمليات الخاصة بمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية جاهزة وعلى أتم استعداد لانطلاق الامتحانات، وسوف تتابع أعمال الامتحانات لحظة بلحظة، ومهمتها الأساسية الوقوف على أي عوائق أو مشاكل وحلها على الفور.

 

يذكر أن أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمى من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.

txt

امتحانات الثانوية الأزهرية، 141 ألف طالب موزعين على 588 لجنة بالمحافظات

txt

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن الانتهاء من جميع استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

امتحانات الشهادة الثانوية الازهرية الشهادة الثانوية الازهرية شروط الأعذار الطبية للشهادة الثانوية الأزهرية الأعذار الطبية للشهادة الثانوية الأزهرية قطاع المعاهد الأزهرية الثانوية الأزهرية الأزهر الشريف

مواد متعلقة

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية في شمال سيناء

امتحانات الثانوية الأزهرية، 141 ألف طالب موزعين على 588 لجنة بالمحافظات

المعاهد الأزهرية في فلسطين تعلن عن فتح باب التسجيل أمام الطلبة الجدد للعام الدراسي

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن الانتهاء من جميع استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-6-2023 في الإمارات

خروج قطار بورسعيد - الإسكندرية عن مساره في الإسماعيلية (صور)

موعد مباراة الزمالك الودية ضد منتخب اليمن

أسامة عرابى لـفيتو: لايوجد بديل لـ على معلول سوى نجم الزمالك

صدق أو لا تصدق، مليون و100 ألف جنيه فاتورة إقامة شلة فيتوريا شهريًا

شريف عبد المنعم لـ فيتو: عطية وعبد المنعم الأفضل في مصر

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لضحية مشاجرة الجيزة

إيرادات أفلام السينما أمس، شوجر دادي في الصدارة وساعة إجابة يتذيل القائمة

Advertisements

منوعات

المزيد

الصين تستكشف حدودًا جديدة للأرض بحفرة عمقها 10 آلاف متر

خمسيني يعود إلى مقاعد الدراسة في ليبيا بعد انقطاع أكثر من 30 عاما

حيوان انقرض منذ قرن، يظهر في أمريكا (فيديو)

بين أمريكا وتركيا، مواقف وطرائف للدببة

المزيد

خدمات

المزيد

شقق الإسكان الاجتماعي، من يستحق الحصول على الدعم بالمشروع؟

تفاصيل المنحة التدريبية لمعهد تكنولوجيا المعلومات بمحافظة حدودية

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 2-6-2023 في مصر

أسعار النحاس اليوم الجمعة 2-6-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

زفاف ولي عهد الأردن.. طقوس من تاريخ العرب في البيت الهاشمي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ولماذا سميت بهذا الاسم

تفسير حلم العنب الأحمر في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث قريبا

تعرف على جواز إخراج الأموال بدلا من الأضحية وحكم الشرع في صكوك الأضاحي

المزيد
الجريدة الرسمية