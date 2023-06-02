امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، قواعد قبول الأعذار الطبية للطلاب

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، يستعد طلاب الثانوية الأزهرية لانطلاق أعمال امتحانات الدور الأول للعام الحالي، غدا السبت، وتبدأ بالقسم العلمي بمادتي الفقه والحديث، بإشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

شروط الأعذار الطبية للشهادة الثانوية الأزهرية

ويبحث العديد من الطلاب عن شروط قبول الاعتذارات الطبية للعام الحالي، والتي جاءت كالتالي:

فى حالة مرض الطالب قبل انعقاد الامتحان عليه بالتوجه إلى مقر اللجنة الامتحانية الخاصة به ومعه صورة حديثة وطلب خطاب تحويل للجنة الطبية بالتأمين الصحي التابع له الطالب من رئيس اللجنة.

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يقوم رئيس اللجنة بملء النموذج الخاص بتحويل الطالب للجنة الطبية بالتأمين الصحي وذلك بعد وضع الصورة الشخصية للطالب في المكان المخصص لها واعتماد الصورة بخاتم اللجنة بحيث يكون نصف الخاتم علي الصورة والنصف الآخر على الخطاب ثم اعتماد الخطاب وتسليمة للطالب أو ولي الأمر.

يقتصر دور رئيس اللجنة فقط على إعطاء الطالب أو ولي الأمر الخطاب معتمد وليس له الحق في قبول أو رفض العذر.

يقوم ولي الأمر والطالب بالتوجه إلى مقر اللجنة الطبية بالتأمين الصحي التابع له الطالب.

بعد انتهاء الإجراءات بالجنة الطبية يقوم الطالب أو ولي الأمر باستلام التقرير الطبي من اللجنة والتوجه إلى إدارة الامتحانات بالمنطقة لعمل اللازم.

يتم إرسال الأعذار الطبية إلى مقر لجنة النظام والمراقبة عن طريق إدارة الامتحانات بالمنطقة.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وفي ختام استعدادات قطاع المعاهد الأزهرية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اجتمع الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأربعاء، برؤساء الإدارات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، والمتابعين من القطاع للجان الامتحانات على مستوى المناطق الأزهرية؛ حيث أكد على ضرورة اتباع ما يلي: العمل على توفير الجو المناسب للطلاب والطالبات داخل لجان الامتحانات، والتعاون التام مع رؤساء اللجان ومساعديهم حتى تحقق العملية الامتحانية المقصود منها، مشددا على ضرورة التأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة.

وأكد الشيخ عبدالغني، أنه تم الانتهاء من جميع استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية، بعد تنفيذ توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مبينا أن غرفة العمليات الخاصة بمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية جاهزة وعلى أتم استعداد لانطلاق الامتحانات، وسوف تتابع أعمال الامتحانات لحظة بلحظة، ومهمتها الأساسية الوقوف على أي عوائق أو مشاكل وحلها على الفور.

يذكر أن أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمى من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.