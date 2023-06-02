الجمعة 02 يونيو 2023
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محافظات

محافظ شمال سيناء يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية،فيتو

يتابع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الجاري، والتي تنطلق غدًا السبت.

 

ووجه المحافظ بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال أداء الامتحانات، وتوفير زائره صحية بكل معهد أزهري به لجان امتحانيه ومتابعة الحالة الصحية للطلاب وتمركز سيارة إسعاف في محيط اللجنة.

 

وشدد المحافظ علي توفير الهدوء والنظام أثناء الامتحانات والقضاء على أي محاولة غش، والالتزام بتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية في الإجابة عن الامتحانات بقلم أزرق جاف فقط واستخدام القلم الرصاص للرسومات التوضيحية في المسودة وملئ بيانات الطالب بخط واضح وفي المكان المحدد لذلك.

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من جانبه قال محمد سعد خضر، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، إنه تم تجهيز اللجان وتزويدها بالإضاءة الكافية والتهوية المناسبة مع توفير الجو المناسب للطلبة داخل لجان الامتحانات، فضلًا عن تطبيق الإجراءات الوقائية.

 

وأضاف محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية وشئون الطلاب، أنه يؤدي الامتحانات عدد 536 طالبا وطالبة (318 طالبا وطالبة فى القسم الأدبي و218 طالبا وطالبة فى القسم العلمي)، موزعين علي 7 لجان امتحانية على مستوى المحافظة.

 

وتبدأ امتحانات الثانوية الأزهرية غدًا السبت 3 يونيو، وتستمر حتى 12 يوليو المقبل ويتخللها إجازة عيد الأضحى المبارك، وتعقد الامتحانات بواقع يوم لطلاب القسم العلمي ويوم آخر لطلاب القسم الأدبي.

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المنطقة الأزهرية بشمال سيناء تنتهي من استعدادها لبدء امتحانات الثانوية

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