رئيس التصديري لمواد البناء: نصدر لأكثر من 100 دولة.. والأسمنت المصري ينافس غرب أفريقيا

قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن مصر تمتلك قدرات وإمكانيات كبيرة في قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية فضلا عن تمتع منتجاتها بجودة مرتفعة.

وأضاف أن هناك تعاونا دائما بين المنتجين والغرف الصناعية والمجالس التصديرية مع هيئة المواصفات والجودة، لمواكبة جميع المواصفات القياسية المصرية والعالمية، الأمر الذي ساهم في دخول صادرات القطاع إلى أكثر من 100 دولة.

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وأشار جمال الدين إلى أنه كان من المستهدف وصول صادرات القطاع خلال العام الماضي لنحو 7,5 مليار دولار، إلا أنها بلغت نحو 6,89 مليار، لافتا إلى عدم تحقيق المستهدف رغم أن الربع الأول كان يسير بشكل جيد، لكن مشكلة نقص تدبير العملة تسببت في عدم قدرة مصانع كثيرة على استيراد مستلزمات الإنتاج ما أدى لتراجع في معدلات الإنتاج والتصدير، وهو الأمر الذي ما زال مستمرًا.

وأوضح أن قطاع الأسمنت يعمل بما يوازي 50 إلى 55% من طاقته الإنتاجية، وقطاع السيراميك يعمل بنحو 50% من طاقته، وقطاع المواد العازلة ما بين 70 إلى 80% من طاقته، مؤكدا أن قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية ما زالت لديه القدرة على التوسع وزيادة طاقته الإنتاجية من خلال دعم قدرة المصانع على الإنتاج بتوفير المواد الخام، وليس دخول استثمارات جديدة.



وذكر جمال الدين أن القطاع ليس في حاجة إلى دخول استثمارات كبيرة بل القدرة على الوصول لمستلزمات الإنتاج، مؤكدا أن الفترة الحالية تعد صعبة ولكن عند تخطيها فهناك إمكانيات ضخمة للتصدير.



وفيما يتعلق بـ الأسواق الأفريقية، قال إن هناك خطة تم العمل عليها على مدى الـ 5 سنوات الماضية للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية، وهو ما أسفر عن دخول الأسمنت المصري بقوة في دول غرب أفريقيا والتنافس مع دول مثل تركيا.



ونوه جمال الدين بأنه رغم وجود بعض المشكلات التي تتمثل في ارتفاع تكلفة النقل والشحن وبعض المشكلات اللوجيستية، فإنه يتم التغلب عليها في ظل الدعم الذي تقدمه الدولة للشحن لأفريقيا البالغ نسبته 50%، ما ساهم بشكل كبير في الدخول لعدد من الأسواق التي لم نكن ندخلها.



ولفت إلى أنه اجتمع خلال مؤخرًا مع عدد من المصدرين كان جزءا كبيرا منهم لا يقوم بالتصدير مكتفيا بالسوق المحلية في ظل الطفرة في المشروعات، ولكن دفعتهم مشكلة نقص تدبير العملة إلى الاتجاه للتصدير لتوفير احتياجاتهم من العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام.

وذكر جمال الدين أن الأزمة التي تعاني منها بعض الأسواق الأوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا خاصة أزمة الطاقة ساهمت في اتجاههم لـ السوق المصرية لاستيراد بعض احتياجاتهم.

السعودية تتوقع فتح 100% من مجالات الاستثمار داخلها خلال 8 شهور

وفي سياق أخر قال فهد المنصور الهاشمي، رئيس القطاع العقاري والبناء والتشييد بوزارة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية على هامش الدورة الثامنة لملتقى "بناة مصر"، تحت عنوان "فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم"، والمُنعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وينظمه الاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد والبناء، وبمشاركة رئيسية من الهيئة السعودية للمقاولين أن السعودية تتوقع فتح ١٠٠٪ في مجالات الاستثمار المتعددة خلال ال٨ شهور القادمة.

وأكد فهد المنصور أنه بعد فترة كبيرة من اعتمدت السعودية على الموارد النفطية حيث كان يصل إلى نسبة ٩٠٪ ولكن تنوعت هذه القطاعات حاليًا أصبح ٥٠٪ نفطي و٥٠ الموارد الأخري منها العقاري والترفيهي والكثير غيرها.

وأضاف المنصوري أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري تقدر على أساس القيمة الكلية للمشروعات بدأ من التصميم وحتي إدارة المنشأة والذي يجعل اختيار المقاولين او المستثمرين من الخارج في غاية الدقة، مؤكدًا ان الأول والافضل فقط يمكنهم الدخول إلى السوق العقاري.

وأشار فهد المنصوري إلى وجود موقع إلكتروني للقطاع العقاري بالسعودية للتسهيل على المستثمرين الوصول وتقديم مشاريعهم من مكانك فلا حاجة للسفر إلى المملكة حتي تبدأ استثماراتك، وكذلك العديد من التسهيلات الموجودة سواء للجمارك او الترخيص فلا يحتاج المستثمر الذهاب إلى أى مؤسسة حكومية لاستخراج أي أوراق وانما من مقر القطاع.