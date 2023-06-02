5 علامات تؤكد إصابتك بقرحة المعدة، انتبه لها

أعراض قرحة المعدة، قرحة المعدة من الأمراض المنتشرة بين الشباب نتيجة العادات الغذائية الخاطئة وتسبب أعراض مزعجة.

وأعراض قرحة المعدة عديدة وآلامها صعبة، ويجب على المريض الاهتمام بالعلاج لتجنب أي مخاطر تنجم عن قرحة المعدة.

قرحة المعدة

ويقول الدكتور محمد العوضي استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد، إن قرحة المعدة تبدأ بالتهاب بالمعدة وهو اضطراب مزمن في الجهاز الهضمي بسبب التهاب بطانة المعدة وفي حالة إهمال علاج التهاب المعدة يمكن أن يسبب قرحة في المعدة.

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أعراض قرحة المعدة

وأضاف العوضي، أن هناك علامات أو أعراض تؤكد الإصابة بقرحة المعدة عند الكبار وكذلك الأطفال، ومن أعراض القرحة فى المعدة:-

حرقان أو الإحساس بتآكل في منطقة المعدة تستمر من 30 دقيقة حتى ثلاث ساعات، وقد يفسر هذا الألم على أنه حرقان في فم المعدة ناشئ عن سوء الهضم أو الجوع، ويكون مكانه في الجزء العلوي من البطن وفي بعض الأحيان تحت عظمة الثدي، أما عن الفترات التي يحدث فيها الألم يكون عند البعض بعد الأكل مباشرة أو أثناء نوم الشخص مما يؤدي إلي استيقاظه، وقد يستمر الألم لمدة أسبوع متواصل يعقبه أسبوع بلا آلام، ويمكن تهدئة آلام قرحة المعدة بواسطة شرب اللبن أو عند تناول الطعام أو عند الراحة أو أخذ عقاقير مضادة للأحماض.

فقدان الشهية والوزن، أما الأشخاص الذين يعانون من قرحة الإثني عشر من الممكن أن تؤدي إلي زيادة الوزن لأن المريض يلجأ إلي أكل المزيد لتخفيف الآلام التي تعطي إحساس الشعور بالجوع.

القيء المتكرر.

دم في البراز.

أنيميا فقر الدم.

أعراض قرحة المعدة، فيتو

مضاعفات قرحة المعدة

وتابع، أنه فى حالة إهمال علاج قرة المعدة، يصاب المريض بمضاعفات خطيرة، منها:-

-الأعصاب التي تحيط بالمعدة من أكثر الأعضاء التي تتأثر بشدة حيث تلتهب وتسبب ألمًا بالغًا.

-النزيف الناتج من تآكل الأوعية الدموية الرئيسية.

-تآكل “تقطع” جدار الأمعاء أو المعدة الناتج من التهاب الصفاق “الغشاء المصلي الشفاف المبطن للتجويف البطني.

-انسداد الجهاز الهضمي نتيجة لتورم المنطقة المصابة بقرحة المعدة.

علاج قرحة المعدة

وأوضح الدكتور محمد العوضي، إن علاج قرحة المعدة يكون من خلال بعض الأدوية التى تساعد فى التئام الجروح بالمعدة، بالإضافة إلى اتباع بعض النصائح، ومن علاج قرحة المعدة:

اتباع المريض نظام غذائى صحى خالى من الدهون والشطة والمسبكات والمقليات والتوابل.

الامتناع عن الحوامض والمنبهات والوجبات السريعة.

عدم تناول المشروبات الغازية

يجب أن يتناول المريض الطعام المسلوق والخفيف فقط بالقليل من الملح وذلك لحين شفائه.