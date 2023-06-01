أعراض انقطاع الطمث، أبرزها آلام الظهر والبطن وارتفاع حرارة الجسم والالتهابات المهبلية

أعراض انقطاع الطمث، الطمث أو الدورة الشهرية هى طبيعة جسم المرأة حيث تحيض المرأة مرة كل 27 يوما فى حالة عدم تخصيب البويضة، وهى علامة على الصحة الإنجابية.

وأعراض انقطاع الطمث، عديدة وتظهر على المرأة بدءا من سن الأربعين حتى الخمسين على حسب طبيعة الجسم وهى تعنى انتهاء عدد البويضات الموجودة بالرحم وانتهاء الصحة الإنجابية.

ماذا يعنى انقطاع الطمث؟

وتقول الدكتورة نادية عبد القادر استشارى طب وجراحة النساء والولادة، إن الدورة الشهرية طبيعة جسد المرأة، وتحدث للفتاة منذ عمر البلوغ حيث يبدأ الرحم فى إخراج بويضاته للتخصيب وتستمر حتى سن اليأس، وانقطاع الطمث أو الدورة الشهرية لدى النساء تعنى بداية تقدمهن فى العمر وانتهاء فترة الخصوبة وبداية سن اليأس، لأن الرحم قبل هذه الفترة مباشرة يفقد آخر عدد من البويضات لديه ليصبح بعدها غير قادر على الإنجاب، ويصاحب ذلك قلة هرمونات الأنوثة بجسم المرأة، ما ينتج عنه أعراض مزعجة.

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سن انقطاع الطمث

وأضافت نادية، أن انقطاع الطمث عادة يحدث لدى النساء عقب سن الأربعين، وأحيانا قبل ذلك على حسب طبيعة الجسم وهذه الحالة عادة تكون وراثية، أو لأسباب مرضية، وهو الأمر الذى يلزم كافة النساء بضرورة المتابعة مع طبيب النساء مرة كل شهر أو اثنان على الأقل، لمتابعة صحة الرحم والحفاظ على انتظام الدورة الشهرية.

اعراض انقطاع الطمث، فيتو

أعراض انقطاع الطمث

وتابعت، وقبل انقطاع الدورة الشهرية يعطى الجسم مؤشرات لذلك، حيث تظهر بعض الأعراض، ومن اعراض انقطاع الطمث:-

اضطراب موعد الدورة الشهرية، من حيث يمكن أن تأتى كل شهرين أو ثلاثة، ويمكن أن تأتى أكثر من مرة فى الشهر الواحد.

نزول الدورة الشهرية بشكل غزير كل مرة.

يمكن أن تأتي الدورة على هيئة نقاط قليلة من الدم كل فترة.

الشعور بالهبات الساخنة، حيث ترتفع حرارة الجسم مرة واحدة بدون سبب ثم يعود الجسم بعدها لطبيعته.

آلام أسفل الظهر والبطن.

ظهور الالتهابات المهبلية.

الصداع والشعور بعدم الراحة.

سوء الحالة المزاجية والشعور الدائم بالتوتر والضغط النفسي.

اضطرابات النوم والأرق والسهر.

انتفاخ البطن قليلا.



أسباب انقطاع الطمث

وأوضحت الدكتورة نادية عبد القادر، ينقطع الطمث عادة فى أواخر الأربعينات أو أوائل الخمسينات إلا أنها قد تنقطع قبل هذه الفترة أو بعدها على حسب طبيعة الجسم وعلى الحسب العامل الوراثى، ولكل فتاة عدد من البويضات تولد بها، وتبدأ تفقدها مع كل دورة شهرية تحدث بالجسم، وآخر دورة شهرية تعنى أن الجسم يفقد آخر عدد بويضات موجودة بالرحم، وفترة انقطاع الطمث تأتى أعراضها على فترات ولا تأتى بشكل مفاجئ إلا فى حالات نادرة.

نصائح تخفف أعراض انقطاع الطمث

واضافت استشارى النساء والولادة، يجب على النساء اتباع بعض النصائح التى تخفف عليهن أعراض انقطاع الطمث والسيطرة على أعراض سن اليأس، ومن هذه النصائح:-

- الإكثار من تناول الينسون الذى يهدئ الجسم ويحسن من إفراز الهرمونات الأنثوية.

- الإكثار من تناول السوائل خاصة الدافئة.

- التغذية الصحية السليمة.

- تنظيم مواعيد الوجبات الرئيسية.

- التخلص من الوزن الزائد.

- المواظبة على ممارسة الرياضة يوميا.

- النوم الكافى يوميا فى مواعيد ثابته.

- تجنب التوتر والإرهاق البدنى.