الجمعة 02 يونيو 2023
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رياضة

هالاند: أحلم بالتتويج بالثلاثية مع مانشستر سيتي

هالاند،فيتو
هالاند،فيتو

شدد إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، على عزمه القيام بكل شيء ممكن، من أجل مساعدة فريقه للظفر بالثلاثية التاريخية هذا الموسم.

وتوج المان سيتي بلقب البريميرليج، وينتظر مواجهة مانشستر يونايتد غدًا السبت في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل مواجهة إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

هالاند يحلم بالثلاثية

ويعد مانشستر يونايتد، الفريق الإنجليزي الوحيد الذي توج بالثلاثية التاريخية، وحقق ذلك الإنجاز في عام 1999.

وقال هالاند في تصريحات نشرها موقع BBC "من المذهل كتابة التاريخ، الفريق تعاقد معي من أجل الثلاثية، ولا نخفي ذلك".

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وأضاف "سأقوم بكل شيء ممكن من أجل تحقيق الثلاثية، هذا هو حلمي الأكبر الذي أريد إنجازه، ولن أتنازل عن ذلك".

وشدد "الأمر ليس سهلًا، مانشستر يونايتد وإنتر ميلان سيحاولان تدميرنا، يجب علينا الاستعداد وتقديم أفضل ما لدينا".

ونوه هالاند "طاردنا آرسنال طوال الموسم الحالي حتى توجنا بلقب البريميرليج، ونركز حاليا على نهائي كأس الاتحاد ونهائي التشامبيونزليج".

وعن اكتساحه للجوائز الفردية في موسمه الأول مع السيتي، علق "هذا أمر جيد ويعني قيامي بالأمور بشكل صحيح".

ولفت "لم يعد بإمكاني العيش بصورة طبيعية، هذه هي حياتي ولن أشتكي، أحاول الاستمتاع بكل لحظة، طولي يبلغ 196 سم ولدي شعر أشقر، وبالتالي في أي مكان سأذهب إليه سيراني الناس".

 

هالاند أفضل لاعب في الدوري الانجليزي

وأعلنت رابطة البريميرليج على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، حصول هالاند على جائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي.

ونجح المهاجم النرويجي حتى الآن في تسجيل 36 هدفا على مدار 38 مباراة، كما قدم 8 تمريرات حاسمة مع ناديه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وساهم هالاند  في حسم مانشستر سيتي للقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد منافسة شرسة مع فريق آرسنال.

وكان المهاجم النرويجي، هالاند  البالغ من العمر 22 عامًا، حصل أيضًا على جائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي، من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.

 

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