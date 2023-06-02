هيونداي سانتا كروز تنافس سيارات فورد سانتا كروز بكاليفورنيا

أعلنت شركة هيونداي عن ارتفاع مبيعات سيارات هيونداي سانتا كروز في الربع الأول من العام الجاري 2023 بنسبة 11 ٪؜ لتصل إلى ما يزيد قليلًا عن 9300 عملية بيع.

كما شهدت مافريك زيادة مماثلة في المبيعات خلال نفس الفترة، لكنها تفوقت على سيارات هيونداي سانتا كروز، حيث قامت فورد بنقل ما يقرب من 21500 بيك أب بالمقارنة، قد تساعد الدعاية الإضافية في زيادة مبيعات سانتا كروز.

وطرحت شركة تبرعت هيونداي 4 سيارات بيك أب صغيرة من سانتا كروز لمدينة سانتا كروز، كاليفورنيا، المركبات، وهي أكبر تبرع لمدينة من هيونداي موتور أمريكا حتى الآن وتقدر قيمتها بحوالي 164,000 دولار (615,000 ريال)، ستخدم في قسم السلامة البحرية بالمدينة وتساعد في الحفاظ على سلامة مرتادي الشواطئ المحليين.

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وقال روب أوتي، مدير حريق سانتا كروز: “ستغير هذه المركبات قواعد اللعبة من حيث تعزيز أسطولنا الحالي من المركبات المتوفرة ليس فقط للدوريات، ولكن للاستجابة لحالات الطوارئ لعمليات الإنقاذ في المياه التي نجريها على مدار العام”.

وتتميز سانتا كروز بزينة أمان فريدة من نوعها مع “Lifeguard” و”Santa Cruz Fire Dept” على الأبواب، كما تحتوي على موسعات تحميل لرفع السقف، والتي من شأنها أن تسمح للبيك أب بحمل أشياء أطول مثل القارب أو غيرها من معدات السلامة.

وظهرت سانتا كروز لأول مرة منذ عامين، مما منح هيونداي بيك أب مدمجة جديدة تنافس فورد مافريك الجديدة، تتميز البيك أب بسعة 2.5 لتر وأربع أسطوانات بسعة 2.5 لتر أو 2.5 لتر بشاحن توربيني، تنتج الطاحونة ذات السحب الطبيعي 191 حصانًا، بينما يضخ التوربو 281 حصانًا، وناقل الحركة الوحيد المتاح أوتوماتيكي مزدوج القابض بثماني سرعات.

وقال تريفور لاي، مدير أول لتخطيط المنتجات في شركة هيونداي موتور بأمريكا الشمالية: “نتشرف بالمساعدة في الحفاظ على سلامة مرتادي الشواطئ في مدينة سانتا كروز من خلال دعم قسم السلامة البحرية لمدينة سانتا كروز”، كان في حفل قص الشريط جنبًا إلى جنب مع فريد كيلي وناثان نجوين، عمدة سانتا كروز ومدير الأشغال العامة.

وقطاع سيارات البيك آب الصغيرة ليس مزدحمًا في الوقت الحالي، حيث تقدم فورد المنافس المباشر الوحيد، ظهر مافريك أيضًا في طراز عام 2022، مما أعطى فورد عرضًا جديدًا للفتحة أسفل رينجر الأكبر، لقد تلاعبت تويوتا بتقديم منافس مافريك وسانتا كروز.