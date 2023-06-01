ارتفاع جديد في أسعار سيارات BMW مطلع يونيو الجاري

سيارات BMW، استعرض الوكيل المحلي للعلامة التجارية BMW، أسعار ومواصفات سيارات BMW، التي استقبلت مطلع شهر يونيو، بارتفاع جديد في أسعار السيارات داخل السوق المحلي.

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات BMW بعد الزيادات الجديدة التي أطلقتها الشركة على أسعار سيارات BMW، داخل السوق المصري وهي كالتالي:-



الفئة الأولي هاتشباك 1Series



118 iSport line بسعر مليون و680 ألف جنيه بدلًا من مليون و400 ألف جنيه بزيادة 280 ألف جنيه.



الفئة الثانية 2 Series

218i Advantage بسعر مليون و800 ألف جنيه بدلًا من مليون و500 ألف جنيه بزيادة 300 ألف جنيه.

218i Sport line بسعر مليون و870 ألف جنيه بدلًا من مليون و560 ألف جنيه بزيادة 310 ألف جنيه.

218i M Sport بسعر 2 مليون جنيه بدلًا من مليون و670 ألف جنيه بزيادة 330 ألف جنيه.



الفئة الثالثة 3 Series

320i Advantage بسعر 2 مليون و150 ألف جنيه بدلًا من مليون و790 ألف جنيه بزيادة 360 ألف جنيه.

320 i Luxury بسعر 2 مليون 300 ألف جنيه بدلًا من مليون و920 ألف جنيه بزيادة 380 ألف جنيه.

320i M sport بسعر 2 مليون و400 ألف جنيه بدلًا من مليون و990 ألف جنيه بزيادة 410 ألف جنيه.

330i M sport بسعر 3 ملايين و100 ألف جنيه بدلًا من 2 مليون و530 ألف جنيه بزيادة 570 ألف جنيه.



الفئة الرابعة 4Series

420i بسعر 2 مليون و850 ألف جنيه بدلًا من 2 مليون و350 ألف جنيه بزيادة 500 ألف جنيه.

I4 e40 الكهربائية 3 مليون و200 ألف جنيه بدلًا من 2 مليون و670 ألف جنيه بزيادة 530 ألف جنيه.

420i M sport المكشوفة 3 ملايين و250 ألف جنيه بدلًا من 2 مليون و700 ألف جنيه بزيادة 550 ألف جنيه.



الفئة الخامسة 5Series

520i Advantage بسعر 2 مليون و600 ألف جنيه بدلًا من 2 مليون و150 ألف جنيه بزيادة 450 ألف جنيه.

520i Luxury بسعر 2 مليون و900 ألف جنيه بدلًا من 2 مليون و400 ألف جنيه بزيادة 500 ألف جنيه.

530i Luxury 2 بسعر 3 ملايين و600 ألف جنيه بدلًا من 3 ملايين جنيه بزيادة 600 ألف جنيه.



الفئة السابعة 7Series

740i بسعر 7 مليون و700 ألف جنيه بدلًا من 6 ملايين و400 ألف جنيه بزيادة مليون و300 ألف جنيه.

760i XDrive M sport 5 بسعر 9 ملايين و600 ألف جنيه بدلًا من 8 ملايين جنيه بزيادة مليون و600 ألف جنيه.

I7 XDrive 60 الكهربائية 8 ملايين جنيه بدلًا من 6 ملايين و700 ألف جنيه بزيادة مليون و300 ألف جنيه.

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