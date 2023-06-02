MG تصدم عملاءها بزيادات جديدة في أسعار السيارات

سيارات MG، أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية MG، ارتفاع جديد في أسعار سيارات MG، داخل السوق المصري بالتزامن مع مطلع يونيو، داخل المعارض المصرية.

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية MG، كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التي أطلقتها الشركة على أسعار سيارات MG في مصر ومن المقرر العمل بالأسعار الجديد بداية من اليوم مطلع يونيو الجاري لعام 2023.

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات MG 5 الجديدة في مصر.



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يصل سعر الفئة الأولى ستاندرد 649.990 ألف جنيه بدلًا من 609.990 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.



يصل سعر الفئة الثانية كمفورت 689.990 ألف جنيه بدلًا من 649.990 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.



يصل سعر الفئة الثالثة لاكشري 719.990 ألف جنيه بدلًا من 679.990 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.





أسعار سيارات MG 6 الجديدة في مصر

يصل سعر الفئة الأولى كمفورت 849.990 ألف جنيه بدلًا من 799.990 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.



يصل سعر الفئة الثانية لاكشري فرش أسود 889.990 ألف جنيه بدلًا من 839.990 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.



يصل سعر الفئة الثالثة لاكشري فرش أحمر نسخة بلاك إيديشن 914.990 ألف جنيه بدلًا من 864.990 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.



أسعار سيارات MG ZS الجديدة في مصر

يصل سعر الفئة الأولى كلاسيك 749.990 ألف جنيه بدلًا من 699.990 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.



يصل سعر الفئة الثانية كمفورت 784.990 ألف جنيه بدلًا من 734.990 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.



يصل سعر الفئة الثالثة كمفورت بالإكسسوارات فئة جديدة بسعر 799.990 ألف جنيه بدلًا من 744.990 ألف جنيه بزيادة 55 ألف جنيه.



يصل سعر الفئة الرابعة لاكشري 809.990 ألف جنيه بدلًا من 759.990 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.





أسعار سيارات MG RX5 الجديدة

يصل سعر الفئة الأولى كمفورت 999.990 ألف جنيه بدلًا من 899.990 ألف جنيه بزيادة 100 ألف جنيه.



يصل سعر الفئة كمفورت بالإكسسوارات فئة جديدة مليون و19 ألفًا و990 جنيهًا بدلًا من 919.990 ألف جنيه بزيادة 100 ألف جنيه.



لاكشري مليون و49 ألفًا و990 جنيهًا بدلًا من 949.990 ألف جنيه بزيادة 100 ألف جنيه.





أسعار سيارات MG HS الجديدة

يصل سعر الفئة الأولى لاكشري فرش أسود مليون و149 ألفًا و990 جنيهًا بدلًا من مليون و49 ألفًا و990 جنيهًا بزيادة 100 ألف جنيه.



يصل سعر الفئة الثانية لاكشري فرش بني مليون 159 ألفًا و990 جنيهًا بدلًا من مليون و59 ألفًا و990 جنيهًا بزيادة 100 ألف جنيه.



نسخة بلاك إيديشن مليون و189 ألفًا و990 جنيهًا بدلًا من مليون و89 ألفًا و990 جنيهًا بزيادة 100 ألف جنيه.